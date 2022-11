Con la copa en alto, Argentina celebra el Día Nacional del Vino

Alzar la copa es el final exitoso de un recorrido de elaboración que da inicio en los campos de las 18 provincias productoras.

Vino orgánico, la opción saludable que modera los recursos naturales -Se trata de sistema de producción produce uvas sanas y de calidad, manteniendo e incrementando la fertilidad del suelo y la diversidad biológica.



-En el país hay 5.317,6 hectáreas de vid para uso industrial certificadas como orgánicas y en Mendoza hay un total de 3.602,1 hectáreas.



Vides de uvas tintas.

18 Provincias y contando...

Cosecha de vino de uva blanca.

De la tierra a su copa

Un informe oficial posicionó al Malbec como uva insignia del vino argentino.

Una mixtura de identidades

Padrino del aula y del Malbec

Domingo Faustino Sarmiento fue quien junto a un agrónomo introdujo al Malbec en Argentina.

Licencia para producir

Es un mundo que abraza a expertos y aficionados. Conviven en él la sofisticación de un sommelier y el disfrute de un amateur que, frente a la góndola, se pierde entre tintos, blancos y rosados.Desde entonces, cada 24 de noviembre resulta una buena excusa para descorchar una botella y brindar bien alto.Pero,se dedican al cultivo de vides, la planta de la uva, y que ocupan una, lo que posiciona a la ArgentinaActualmente, la Bonarda , Criolla Grande, Cabernet Sauvignon , Syrah, Pedro Giménez y Cereza son las variedades de uvas que se elaboran en el país, aunqueun estudio del Observatorio Vitivinícola Argentino midió que, desde 2011 hasta 2020, en el mercado interno, su cosecha creció un 118% y que la exportación de esta variedad tuvo un alza del 97%.la superficie cultivada con Malbec, con una variación durante el año pasado con respecto a 2020, que fue también positiva, del 2% en 2021. Traducido a territorio, esto es 46.366 hectáreas de viñedos con Malbec plantado en todo el territorio argentino.Este informe respalda al Malbec como la uva insgnia local y esto se evidencia en el sostenido crecimiento que tuvo a lo largo de los últimos 10 años:Bien ganada su fama de la tierra del sol y del buen vino, Mendoza , que goza de ese mérito, no es la única provincia que reúne cualidades vitivinícolas en el país. Comparte los laureles de la región Oeste y Noroeste local junto conEnmarcado en los límites de la región central del país,hacen también pertenecen a esta ruta vitivinícola mientras que, en la zona del litoral, también se dedican a la elaboración de la bebida nacional, al igual que, en el sur del país.y explicó que hay provincias que tienen condiciones climáticas que facilitan la producción de algunas uvas. "Hay regiones que se adaptan más a distintas variedades, hay climas que permiten la producción de una gama más amplia, La Rioja, por ejemplo, tiene al Torrontés y San Juan, al Cyra".Del total de las vides de Malbec cultivadas en estas provincias,, seguido por San Juan con 6%, Salta 4%, La Rioja 2%, Neuquén 1% y las demás provincias que reúnen el 2% restante.Ese cordón productivo, que se extiende al pie de la Cordillera de los Andesy se multiplica a lo ancho del país, permite mediante las bondades geográficas de cada región, que el caudal de exportación también se amplifique:No es casual queDe hecho, las más de 200 mil hectáreas cultivadas en Argentina explican el 3% de la tierra cultivada para vino en el mundo, según indica un informe oficial del Gobierno.Luego de ser trabajada por los cultivadores, todo el producto viaja hacia la bodega elaboradora del vino. En ese momento, ya ingresada al mercado de compra-venta, comienza el proceso que conforma el mercado de traslado, donde se comercializa la uva a granel., que "entra al canal de distribución o mayorista, para luego terminar en los canales habituales: los tradicionales, que son los almacenes, lo modernos, que son el hipermercado o súpermercado, o los restaurantes y hoteles y de ahí a la mesa de los argentinos", describió Rada., continuó desarrollando el especialista del Observatorio."Esa época,de la mano de la nueva tecnología , propició un salto en la calidad del vino en un momento en el que la importación de bienes de capital e insumos permitió mejorar su calidad", recordó y cerró:La historia sobre el inicio de las primeras vides en Argentina queda lejos en el tiempo., unos parrales naturales que crecían en estas tierras aunque los documentos históricos indican que no era la más pertinente para la producción por su pequeño tamaño y su agrio sabor.que viajaron en las carabelas de Colóny llegaron en macetones de época, junto con unas uvas en forma de pasas y barriles con su vino autóctono.El motivo por el cual esta bebida ocupó un lugar primordial en los camarotes de los barcos tiene que ver puntualmente con el cuidado de la salud de los marineros. Según indican los historiadores,, que se manifiesta por tener índices muy bajos de Vitamina C en el organismo, con lo cual,Fue entonces cuando los marineros abrazaron la costumbre de navegar siempre con la compañía del vino, quePoco antes de asumir como presidente en 1868,y hoy está igual de vigente que en aquel entonces.Ese lugar, que luego daría paso a la Quinta Agronómica de Mendoza y que finalmente se convertiría en la Facultad de Ciencias Agrarias,Fue entonces cuando entró en la escena, donde el expresidente se encontraba exiliado.que fue la primera Escuela de Enología del país.Dentro de las “cepas francesas” que llegaron de la mano de este agrónomo, además del Cabernet Sauvignon y el Pinot Noir,Toda actividad relacionada con el rubro vitivinícolapresenta en su página web todos los requisitos dirigidos “a la persona física o jurídica que desee realizar el proceso de producción de las variedades de uvas implantadas, ya sea para vinificación, consumo en fresco y/o secadero”, según indica el informe.Para ello, es necesario presentar la escritura del terreno a plantar en el Registro de la Propiedad o documentación que acredite titularidad o derecho a explotación; una constancia de CUIL, un acta de constitución de la sociedad o estatuto social, si corresponde y completar el formulario 1787, declaracion jurada de viñedos que figura en la resolución C.26/2010., Rada visualizó que "