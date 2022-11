El líder laborista dijo que el Reino Unido no volverá a la Unión Europea

El "modelo de bajos salarios" está sofocando la productividad y el crecimiento" y se debe "terminar", dijo Keir Starmer.

Elconfirmó este martes que si la oposición gana las próximasno volverá al mercado único europeo o a la unión aduanera y aseguró que el modelo de bajos salarios y mano de obra barata debe desaparecer.Al hablar en el segundo día de la conferencia anual de Confederación Británica de la Industria (CBI), que se lleva a cabo en Birmingham, Starmer advirtió a los líderes empresariales que los días de “bajo salario y mano de obra barata” deben terminar y los instó a que capaciten a los trabajadores del Reino Unido salir de la dependencia de la inmigración.para comenzar a invertir más en capacitar a los trabajadores que ya están aquí”, dijo a los líderes empresariales reunidos en Birmingham, consignaron los principales medios británicos.No obstante, Starmer aclaró que la inmigración "es parte de la historia nacional, que siempre lo ha sido, siempre lo será y el Partido Laborista nunca disminuirá la contribución que hacen a la economía, a los servicios públicos, a los negocios y a las comunidades".Para el líder opositor, el"En todo el mundo, las empresas se están dando cuenta de que vivimos en una nueva era para el trabajo. Y mientras se adaptan, nuestro modelo de salarios bajos nos está frenando", reflexionó.En ese sentido, Starmer instó a las empresas a recurrir al uso de la robótica industrial, cuyo uso en el Reino Unido es menor que en otros países."Estamos detrás de Alemania, Francia, España. Es una lista larga", agregó, tras insinuar que a veces parece que el Reino Unido se siente más cómodo con un "modelo de salarios bajos"."Cuando miramos la economía en su conjunto, puede parecer que nos sentimos más cómodos contratando personas para trabajar en contratos mal pagos, inseguros, a veces explotadores, que invirtiendo en la nueva tecnología que ofrece. No podemos competir así. El modelo de bajos salarios del Reino Unido tiene que desaparecer", insistió.Dijo que eso no sirve a la gente trabajadora y no es compatible con el crecimiento de base.Sin embargo, Starmer, prometiendo un enfoque "pragmático" a la escasez de trabajadores en algunos sectores.Sobre sual estilo suizo, un tema que surgió a partir de algunos informes en los medios británicos y generó expectativas en los empresarios ante la falta de mano de obra, Starmer dijo que los laboristas no devolverán al Reino Unido al mercado único o la unión aduanera.Pero sostuvo que los acuerdos actuales se pueden hacer para que funcionen mejor y también dijo que se necesitan reducir las barreras comerciales."Sobre el modelo suizo, he dicho en varias ocasiones que no vamos a volver a la UE, y eso significa no volver al mercado único ni a la unión aduanera. Pero tenemos que hacer que el Brexit funcione", afirmó.Starmer consideró que el"Hay cosas que tenemos que hacer para abordarlo. Algunos de ellos podríamos comenzar de inmediato. El protocolo en Irlanda del Norte necesita una respuesta pragmática; he hablado de empresas en Irlanda del Norte, tienen enfoques pragmáticos sobre cómo podríamos abordar el protocolo en Irlanda del Norte", sugirió.