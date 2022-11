Fuera de juego: Argentina cayó en la trampa táctica de Arabia Saudita

Imagen de la nueva tecnología VAR, que marcó 10 fuera de juego para Argentina.

Gol anulado de Lautaro Martínez. Foto: Fernando Gens

El avance saudí

GHol de Arabia Saudita. Foto: Fernando Gens

Cambios y situaciones de gol del seleccionado

Próxima escala, México

El seleccionado argentino cayó en la trampa táctica del fuera de juego de Arabia Saudita en el sorpresivo debut con derrota (2-1) en el Mundial de Qatar 2022.En una de las peores actuaciones del ciclo de Lionel Scaloni, el equipo no tuvo un plan para resolver el planteo del entrenador francés Hervé Renard.Por ejemplo, en todo el Mundial de Rusia 2018 había registrado seis en los cuatro partidos que disputó.Los tres goles anulados por la nueva herramienta del fuera de juego automático tambiénEse no fue el único problema táctico de la "Scaloneta" ya que nunca aprovechó la ventaja que consiguió a los diez minutos del primer tiempo con el penal convertido por Lionel Messi.Arabia Saudita se concentró en esos 20 o 30 metros entre la salida de Argentina y el círculo central y metió a la Argentina en esa trampa.y hasta resolvió con un enganche para acomodarse y tirar el centro.Todo se derrumbó condel segundo tiempo.En las dos jugadas, la defensa se encontró con serios desacoples pese a las dos grandes definiciones de Alshehri y Aldawsari., "Cuti" Romero perdió en la carrera mano a mano con el goleador saudí y, si bien intentó correrlo con su brazo, no logró desacomodarlo y, cuando se tiró para bloquear el remate, la pelota tuvo un ligero desvío.hubo una floja reacción compartida entre Nahuel Molina, Ángel Di María y Rodrigo De Paul, quienes rodearon al "10" de Arabia Saudita pero no pudieron quitarle la pelota en el tramo que tuvo entre que bajó la pelota, se acomodó y sacó el remate que se metió en el ángulo superior izquierdo de Emiliano Martínez.ya que, salvo algunas jugadas aisladas donde tuvo la oportunidad de igualar el trámite, nunca pudo elaborar jugadas de ataque.Con una grave respuesta anímica de los futbolistas, los cambios que hizo el entrenador en el segundo tiempo tampoco aportaron soluciones:no tuvo libertad para tener esa habitual salida clara desde la defensa;entró en un momento complicado y tampoco se pudo asociar conen la zona de gestación; yse paró por izquierda pero tuvo escasa participación en ataque.ueron un remate fallido de Tagliafico tras un centro de Otamendi y un cabezazo de Messi que apareció por la espalda de los férreos defensores árabes.en un cambio de puesto por puesto que no mejoró lo que había hecho Tagliafico.De cara al partido con México, quedará por resolver si Scaloni apuesta nuevamente por el esquema que llegó hasta Qatar con 36 partidos invicto o si, finalmente, se decide por la línea de cinco que intentó probar durante los últimos amistosos en la gira por Estados Unidos y en el segundo tiempo ante Emiratos Árabes Unidos.También podría darse el ingreso de Alexis Mac Allister, un jugador bien considerado por el cuerpo técnico, que peleó hasta el último momento la titularidad con "Papu" Gómez.