Di María: "Pudimos ganar 5-0, pero perdimos"

Foto: Fernando Gens.

El "fideo" Ángel Di María lamentó la derrota de este martes ante Arabia Saudita por 2-1 en la fecha inicial del grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022, y pidió "pensar en lo que viene"., explicó ante la prensa.Luego agregó al momento de explicar el partido: "Sabíamos que ellos iban a jugar así, lo habíamos practicado, pero no pudimos llegar. Quizás arrancábamos antes en las jugadas y quedamos en offside. Teníamos la ilusión de arrancar ganando; no se dio".En la etapa inicial, el VAR anuló tres goles argentinos (uno de Lionel Messi y dos de Lautaro Martínez) por posición adelantada.En este sentido, Di María consideró: "Creamos las situaciones y no pudimos convertir. Nuestro entrenador lo dijo, ellos jugaron con la línea alta y no pudimos meter pelotas para romper esas líneas. Habíamos practicado y trabajado de esa manera pero no pudimos".Finalmente el "Fideo" sentenció: "Ni éramos los mejores antes, ni somos los peores ahora. Hay que pensar en positivo; en algún momento se iba a cortar esa racha y ahora hay que salir rápido de esta situación; el partido terminó".