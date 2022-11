Para Valdés, la Corte "no va a parar" hasta que designar un consejero que le responda

"Hasta que no pongan uno de los de ellos no van a parar. La cancha la han inclinado de tal manera que rompe toda la imaginación de uno"

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) advirtió que la Corte Suprema de Justicia no va "a parar" hasta designar en el Consejo de la Magistratura a alguien que responda a sus intereses y consideró quefrente a los "hechos aberrantes" que se producen desde el máximo tribunal."Hasta que no pongan uno de los de ellos no van a parar. La cancha la han inclinado de tal manera que rompe toda la imaginación de uno", aseguró el legislador en declaraciones formuladas a la radio AM 990.La Corte Suprema de Justicia tomará juramento a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, pero los postulados por el Poder Legislativo serán analizados el jueves tras la controversia por la designación del senador oficialista Martín Doñate por parte de la cámara alta.El nombramiento de Doñate había sido cuestionado el 8 de noviembre por la propia Corte, que consideró que ese lugar le correspondía al opositor Luis Juez (PRO)., subrayó Valdés.Además, señaló que hay un sector de la política que se ve "beneficiados por estas medidas" y recordó que el oficialismo no tiene la mayoría necesaria "para impedir que la Justicia dirima cuestiones políticas"."Espero que todo el arco político y no solo el FdT reaccione frente a estos hechos aberrantes. Ya derrotamos al partido militar, que nos costó mucho tiempo. Ahora, el partido judicial ha venido a ocupar ese lugar y le digo a los políticos de la oposición: es hoy por nuestro partido, pero mañana serán ustedes", advirtió.E insistió que, en realidad, "no están pidiendo que (Luis) Juez sea designado" en el Consejo de la Magistratura, sino que lo que buscan es que "haya alguien en ese lugar que responda a la oposición".