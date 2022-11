El enojo del "Kun" Agüero por no poder visitar a a selección en Qatar

Se quejó vía streaming porque desde que llegó a Qatar la semana pasada que no pudo ver a los componentes del equipo argentino.

Siempre a full con 🇦🇷 y con esta selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos #VamosArgentina 🇦🇷❤️ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 21, 2022

Sergio Agüero hubiese estado con sus ahora excompañeros del seleccionado argentino jugando el Mundial de Qatar si una afección cardíaca no lo hubiera obligado a abandonar el fútbol profesional, pero desde afuera, este lunes les envió una sentida voz de aliento en los umbrales de su debut en el Mundial ante Arabia Saudita, aunque también se quejó por no tener la oportunidad de visitarlos en la concentración de Doha."Siempre a full con Argentina y con esta selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos", expresó Aguero en sus redes sociales poco después del mencionado posteo de Lionel Messi.Sin embargo, acto seguido se quejó vía streaming porque desde que llegó a Qatar la semana pasada que no pudo ver a los componentes del equipo argentino."No pude ver a la selección todavía y me parece medio raro. Es que hace como tres o cuatro días que pedí la credencial para tener acceso a la concentración y todavía no me la dieron, cuando veo que otra gente se baja del avión y enseguida se la entregan", cuestionó."Y eso me da bronca, aunque quizá hay gente a la que no les gusta que les diga las cosas malas. Y si no quieren que vaya a la concentración, no hay problema, pero que me lo digan en la cara", reclamó.El "Kun" comentó que fue invitado por la selección de España para que fuera a visitarla, pero declinó hacerlo "porque no sería ético verlos a ellos y no al equipo de Argentina"."Solamente quería visitar a los muchachos para desearles suerte, pero ahora ya está, no voy a ir a molestarlos a horas del debut. Quedará para más adelante", se siguió lamentando el ex Atlético de Madrid y Barcelona.