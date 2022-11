“En los Mundiales siempre hay sorpresas”, se esperanza Renard, el DT de Arabia Saudita

Foto: AFP

⚽ #Qatar2022



Argentina 🇦🇷 iniciará ante Arabia Saudita 🇸🇦 su ilusión en el Mundial



✍ Fernando Bianculli, enviado especialhttps://t.co/iLkoMS5lF2 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 21, 2022

Elogios para Messi

, entrenador del seleccionado de fútbol de, deslizó la posibilidad de obtener este martes un buen resultado en el estreno ante laaugurando que, más allá de que considera al equipo decomo “uno de los mejores del mundo”.“En los Mundiales siempre hay sorpresas y esa es la mentalidad que tenemos” expresó el técnico francés, de 54 años, en la conferencia de prensa previa al cotejo que este martes abrirá, desde las 7 de la Argentina, la realización del grupo C de la Copa Qatar 2022., expresó el exentrenador del seleccionado de Marruecos., se sinceró el DT.Renard consideró que. El entrenador francés elogió a su colega Scaloni advirtiendo que el santafesino “hizo un trabajo extraordinario”.Como técnico del equipo marroquí, Renard enfrentó a la Argentina de Scaloni en Tánger, allá por 2019. “Hubo mucho viento aquel día”, dijo en relación a ese choque que finalizó con victoria albiceleste por 1-0, con gol de Ángel Correa.“Mañana será un escenario distinto en un torneo que no tiene nada que ver con aquel amistoso. Debemos estar preparados” dijo Renard.El técnico francés también distinguió a Lionel Messi, al que calificó de“Si vemos sus estadísticas en el PSG es el mejor asistente de la Liga junto a Neymar. Sigue jugando en un nivel altísimo”, aclaró.“Pero no podemos olvidarnos del resto de los jugadores de la Selección (argentina) porque también son de reconocida calidad”, agregó.Renard resaltó -una vez más- que “el deporte puede entregar sorpresas. Tenemos que estar listos y ser competitivos no sólo ante la Argentina sino también en los otros compromisos” expresó en referencia a los duelos ante Polonia (sábado 26) y México (miércoles 30), ambos por el grupo C de la cita ecuménica.