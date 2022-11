Conmoción y rabia tras un mortal tiroteo en un club gay

disparó de forma indiscriminada a los clientes de la discoteca

mató a 49 personas e hirió a otras 50 en un club gay en Orlando, Florida

El joven detenido como autor del tiroteo que este fin de semana dejó cinco muertos en una discoteca de Colorado Springs, en el oeste de Estados Unidos, fue imputado este lunes de cinco cargos de asesinato y otros tantos de lesiones causados por delitos perpetrados con algún tipo de motivación, mientras se investiga si fue un ataque dirigido contra la comunidad LGTBI., matando a cinco personas, antes de ser neutralizado por dos clientes, informó la agencia de noticias DPA.John Suthers, el alcalde de Colorado Springs, declaró a la cadena NBC que, aunque el motivo todavía se estaba investigando, "ciertamente tiene las características de un crimen de odio".que ocurrió en plena celebración del Día de la Memoria Transgénero y en un país dividido acerca de la posesión de armas de fuego, con cifras récord de fallecidos en este tipo de hechos violentos .Veinticinco personas resultaron heridas, algunas aún en estado crítico el lunes, dijeron las autoridades sobre el incidente ocurrido en esta localidad del estado de Colorado al pie oriental de las Montañas Rocosas.y celebrado internacionalmente el 20 de noviembre.La masacre, que solo duró unos minutos, terminó gracias a la heroica intervención de dos personas que enfrentaron al sospechoso, según la policía.detalló el alcalde de Colorado Springs, John Suthers, al diario The New York Times.Esta tragedia tiene lugar en un contexto de tensiones políticas sobre las personas transgénero, especialmente durante las recientes elecciones de medio mandato.Pero no es la primera matanza de este tipo en Estados Unidos., en el sureste del país.Este enésimo tiroteo también muestra la alta mortalidad vinculada a las armas de fuego en un país donde circulan en grandes cantidades., según la organización Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo a partir de cuatro muertos o heridos por arma de fuego, sin contar al tirador.Pero cualquier intento de una legislación de armas de fuego verdaderamente vinculante choca con el cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), que ejerce una influencia considerable en Washington.Desde 2006, ha habido 523 asesinatos en masa y 2727 muertes hasta el 19 de noviembre, según una base de datos sobre asesinatos en masa en EE. UU.