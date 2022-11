Adolfo Pérez Esquivel: "Hebe partió pero no se fue, queda su ejemplo"

Foto: AFP

El premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj),, aseguró este lunes que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo,, quien falleció este domingo a los 93 años, "partió pero no se fue" y la recordó como "una figura valiosa en la defensa de los derechos humanos".En diálogo con El Destape Radio, Pérez Esquivel señaló:En esa misma línea, el Nobel indicó que Bonafini "fue siempre una militante y una persona que tenía mucha fuerza de liderazgo"."Tenía una personalidad muy fuerte. Se esté o no de acuerdo con algunas posiciones de Hebe,", afirmó.Y agregó que Bonafini "tenía un liderazgo fuerte y aportó mucho en la"."No se quedó en la desaparición de su familia, sino que también se preocupó por la situación social, económica y política del país", destacó Pérez Esquivel, y añadió que "su voz fue crítica y fuerte a cosas que no le gustaban de los distintos gobiernos que tuvimos".