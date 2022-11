La misión de la OEA comenzó la inspección de la situación política en el Perú

Foto: AFP

He recibido al Grupo de Alto Nivel de la @OEA_oficial para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos. pic.twitter.com/BOY1k5xjpc — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 21, 2022

Foto: Agencia Andina

El Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) que evalúa la situación de la democracia en el Perú comenzó este su trabajo en Lima con un encuentro con el presidente Pedro Castillo, quien afirma que está en marcha un golpe de Estado en su contra., y en las siguientes horas lo hará con varios otros interlocutores., escribió Castillo en Twitter.Las reuniones con Castillo y el opositor Williams transcurrieron a puerta cerrada, como será aparentemente la tónica de los encuentros, que incluirán a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y a diversos representantes de la sociedad civil.afirmó tras el encuentro que les dijo a los miembros del grupo que, aunque ha habido tensiones entre el Gobierno y la oposición, “eso no nos ha llevado a una crisis” yEn las calles de Lima había desde ayer movilizaciones tanto a favor como en contra del Gobierno, pero en ambos casos con baja concurrencia, lo que ha sido permanente en la intención de los bandos de trasladar el conflicto a las calles.Un colectivo denominado “Reacciona Perú”, que con el liderazgo de fuerzas de extrema extrema busca la salida de Castillo, amenazó con bordear a los visitantes para presionarlos, porque “nosotros no nos vamos a arrodillar”, pero hasta el mediodía local no se reportaban incidentes., donde los choques entre el Gobierno de izquierda y la oposición de derecha generan una incertidumbre política permanente., para lo cual tienen la supuesta complicidad de la Fiscalía, de varios medios de prensa y de otros sectores.Según el mandatario, dentro de ese intento se enmarca la pretensión de suspenderlo mediante una denuncia constitucional planteada por la Fiscalía por presunta corrupción o mediante un antejuicio por supuesta traición a la patria, o, de lo contrario, de destituirlo por “incapacidad moral permanente”.y porque el tema de traición a la patria es una figura más de opinión que no puede ser sancionada.Los opositores alegan, sin embargo, que la corrupción sí se puede procesar por ser el Perú signatario de acuerdos internacionales en ese sentido, y que Castillo sí incurrió en traición al decir en una entrevista de televisión que se podría eventualmente recurrir a un referendo para darle quizás una salida al mar a Bolivia.El proceso de vacancia por incapacidad moral tiene menos candados, pero se requieren los votos de 87 de los 130 congresistas, lo que por ahora luce remoto de alcanzar para la oposición liderada por tres partidos de derecha dura: Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RN) y Avanza País.En principio estaba programada la presencia del canciller de Argentina, Santiago Cafiero, pero en su lugar llegó Tetamantti. Lo mismo pasó con Costa Rica, donde Guillermet reemplazó al ministro Arnoldo André., una por una. Patricia Juárez, de FP, aseguró que eso fue incluido por pedido de la oposición, para que “no se escuche solo al Gobierno”, pero fuentes de la OEA indicaron que estaba previsto desde el comienzo.Los parlamentarios independientes también serán escuchados a través de Guido Bellido, primer jefe del gabinete de Castillo y quien, al igual que el mandatario, ya no pertenece al partido marxista leninista Perú Libre (PL).Los visitantes, que tendrán reuniones hasta mañana en Lima, redactarán luego un informe para ponerlo en conocimiento del Consejo Permanente de la OEA en Washington. Las decisiones del foro continental no tienen carácter vinculante, pero para analistas sí podrían marcar alguna línea para resolver los problemas.Castillo, un profesor rural de 53 años, ha estado en la mira de la oposición desde que asumió en julio del año pasado. La oposición ya ha intentado dos veces la destitución sin éxito y ahora se ampara sobre todo en la denuncia de la Fiscalía y la figura de la traición a la patria.