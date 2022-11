Queiroz: “Hagan lo que hagan, a mis jugadores quieren matarlos”

El técnico también criticó a los simpatizantes iraníes que abuchearon al seleccionado, cuando se consumaba la amplia derrota ante los ingleses (Foto: AFP).

Pese al bloqueo de redes sociales, crecen en Irán las protestas por la muerte de una mujer detenida pic.twitter.com/7qeoK7oEXu — Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 23, 2022

El portugués Carlos Queiroz, entrenador de Irán que este lunes fue goleado por Inglaterra (2-6) en la apertura del grupo B de laatribuyó la derrota al efervescente clima político que se vive en el país de Medio Oriente, a partir de las tensiones sociales que desataron en septiembre pasado la muerte de una joven por no respetar el velo en público.De hecho, el exDT de Colombia justificó la” de sus dirigidos argumentando quemanifestó.“Ustedes (a los periodistas) no saben lo que los muchachos (jugadores) han estado sufriendo por estos días”, sostuvo el entrenador, de 69 años, en la conferencia de prensa post-partido que brindó en el estadio Internacional Khalifa.“Los chicos sólo quieren expresarse como jugadores, pero hagan lo que hagan, digan lo que digan, a ellos quieren matarlos. Les dicen que representen al país y jueguen para la gente. Todo el mundo representa la ‘gente’ aquí”, descerrajó el DT.Los futbolistas del seleccionado iraníen la previa del cotejo ante los británicos, en una muestra de respaldo a las, bajo custodia policial, en septiembre pasado.Amini, una chica kurda de 22 años, fue detenida y falleció un tiempo después, por violar el código de vestimenta, que obliga a las mujeres a usar el velo en público.argumentó Queiroz.Por último, el técnico también criticó a los simpatizantes iraníes que abuchearon al seleccionado, cuando se consumaba la amplia derrota ante los ingleses.“Los fanáticos de Irán que no están listos para apoyar al equipo deben quedarse en casa. No necesitamos eso”, se quejó Queiroz.