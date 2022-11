Cinco policías irán a juicio por el crimen del adolescente Luciano Olivera en Miramar

El adolescente asesinado en Miramar.

El crimen de Luciano Olivera

Una de las marchas para pedir justicia por la muerte de Luciano. Foto: Alejandro Moritz.

Uno de los peritajes que se realizaron en el caso. Foto: Alejandro Moritz.

Cinco efectivos de la policía bonaerense imputados por el asesinato del adolescente Luciano Olivera, ocurrido en diciembre de 2021 en la ciudad balnearia de Miramar durante un procedimiento, deberán enfrentar un juicio oral por el hecho, mientras que una sexta persona imputada fue sobreseída, informaron este lunes fuentes judiciales.El titular del Juzgado de Garantías 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini, hizo lugar, de esta manera, al pedido de la fiscal Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada miramarense, para que sean juzgados los policías por el crimen de Olivera.En su resolución de más de 30 páginas, a la que tuvo acceso Télam, el magistrado resolvió que vayan a juicio el oficialGonzález está imputado por el delito de, que prevé una pena de prisión perpetua.De acuerdo a la investigación del caso,, luego de que el menor fuera interceptado por un patrullero que se interpuso delante de la moto Yamaha YBR 125 en la que se desplazaba por el centro de Miramar.En línea con el pedido de la fiscal, el juez dispuso que también enfrenten un juicio oral los tres efectivos que viajaban en el mismo patrullero al momento del hecho y un quinto policía, recientemente imputado por su presunta colaboración con el principal acusado en las horas posteriores al crimen.El, dos de los que acompañaban a González en el móvil,Albornoz fue acusado además por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".En su caso y en el de González, sus defensas no cuestionaron el requerimiento de la fiscalía, por lo que el juez dispuso el envío de ambos casos a juicio sin mayor fundamentación.Respecto de Guerricagoitía y Mastrángelo, en tanto, el magistrado rechazó los pedidos de sobreseimiento de su abogado particular, quien sostuvo que "no surge ni mínimamente" en el expediente que sus asistidos hubieran realizado "alguna conducta que entorpeciera la investigación".Bombini entendió que en el caso de Guerricagoitía, "ciertas dudas" que puedan presentarse respecto de su responsabilidad penal "aparecen despejables" en el marco de "la amplia producción probatoria que ofrece el juicio" mientras que en el Mastrángelo, entendió que en la causa quedó "patentizada la contradicción de sus dichos con lo ocurrido", y que en el juicio podrá "arribarse a conclusiones definitivas al respecto"., imputado en el tramo final de la investigación, por "encubrimiento doblemente agravado", por su presunta colaboración con el principal acusado del asesinato al permitirle el uso del teléfono celular y entregárselo luego a la familia.El juez consideró que el juicio oral "resultará el ámbito propicio para determinar efectivamente la significación jurídica que debe otorgarse a la entrega de las pertenencias de González a los familiares".Bombini dispuso además el sobreseimiento de la policía María Estela Mendoza, imputada por "incumplimiento de deberes de funcionario público" por presuntas demoras en la notificación del hecho al Ministerio Público.En su fallo, entendió que "con la prueba reunida al cierra de la investigación, la imputación penal" en su caso "deviene inconsistente".En el marco de la causa, González cumple prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán, al igual que Albornoz, mientras que el resto de los imputados se encuentran en libertad.De acuerdo a la instrucción del caso,en el caso lo interceptó, y González efectuó un disparo con su arma reglamentaria tras descender del auto, y lo hirió mortalmente en el pecho.La hipótesis de la fiscalía fue recreada durante la noche del último 6 de octubre y la madrugada del 7, con la intervención de los imputados, y la presencia de Dalbón y familiares de la víctima.