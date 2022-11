Messi, como estrella de rock, en una conferencia a punto de estallar

El rosarino, figura mundial y de la Argentina, hizo que cerca de 400 miembros de la prensa de todo el planeta estén en la conferencia de prensa. Foto: Fernando Gens

#Qatar2022 Lionel Messi 🎙️: "Antes jugaba todo el tiempo y me pasaban desapercibidas muchas cosas importantes. Hoy intento disfrutar mucho más de todo". pic.twitter.com/YDnCeLXYcx — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 21, 2022

El capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, dialogó con la prensa antes del debut ante Arabia Saudita de este martes -por el Grupo C de la- en una sala de prensa que estuvo a reventar.El lleno que promete el martes el encuentro en elfue el mismo que tuvo este lunes elde la ciudad de Doha para escuchar su testimonio.La expectativa fue total en Doha y en los medios que dieron a conocer la novedad de que Leo sería el futbolista sentado para dialogar con la prensa mundial en la antesala de la disputa de su quinta Copa del Mundo, que seguramente sea la última, como reafirmó ese mismo día.En medio de un celoso operativo interno, la seguridad de lacuidó cada detalle de la salida a escena del argentino, como si fuera una punto de confirmación de la realización de la gira mundial más grande de la historia.El rosarino, figura mundial y de la Argentina, hizo que cerca dede la prensa de todo el planeta no solo estén presentes desde 45 minutos antes del comienzo de la conferencia sino que además, en el momento que el astro tomó la palabra, la seguridad negara la entrada a unos 50 reporteros cuando el salón estaba a reventar.Leo salió a la conferencia con una caminata muy tranquila, con semblante sonriente y a la hora de responder mostró seguridad para evacuar dudas sobre su estado físico, del que tanto se habló en los últimos días tras su llegada a Qatar para jugar la quinta Copa del Mundo.De diferentes naciones, lenguajes y creencias, incluso con miembros de prensa de países que no clasificaron a, los cronistas esperaron a Messi que el martes brindará la primera función en Qatar, a la espera de que llegue a los siete shows para cumplir con su sueño y el de millones de argentinos y fanáticos en todo el mundo.La música comenzará a sonar en el estadio de Lusail este martes y la pelota correrá, como las estrofas de la canción favorita de Leo, que entonará en suelo asiático, mientras a 13306 kilómetros de distancia -en suelo argentino- se llevará a cabo el pogo más grande y fervoroso por el 10, el de acompañarlo en Qatar 2022.