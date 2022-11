Bolivia aceptó un perito para investigar el caso de Sebastián Moro

"Sebastián Moro, el caminante", la historia del periodista presuntamente asesinado en Bolivia

"Sebastián Moro, el caminante" es un filme de María Laura Cali que reconstruye los últimos días de vida de un periodista de 40 años que consideraba a su profesión "una herramienta de transformación social" y que fue hallado muerto en Bolivia cuando se consumaba el golpe de Estado que en 2019 derrocó al entonces presidente Evo Morales.



"Luchaba por sus ideales. Estaba comprometido con ejercer el periodismo desde su verdad. Creía la profesión era una herramienta de transformación social, como lo es el arte, el teatro y el cine", expresó a Télam la directora del documental que el vienes pasado se proyecto en la sede de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, durante una función especial en conmemoración del tercer aniversario de la muerte de Moro.



A los seis días de haber sido encontrado seminconsciente en su casa, el periodista mendocino falleció en una clínica de La Paz, el 16 de noviembre de 2019.



En la capital de Bolivia, Sebastián trabajaba en una radio y además colaboraba con el diario Página/12 para el cual cubrió las alternativas del golpe que derrocó a Morales.



"Sebastián puede ser cualquiera, hay muchos como él que a lo largo de la historia han perdido sus vidas en busca de sus ideales. Eso es lo que quise contar con 'esta película", agregó Cali.



La directora del documental conoció al periodista durante la producción de su anterior película llamada "Los Ñoquis", en la que relata "los despidos que se produjeron durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri", una situación que ambos padecieron en carne propia.



"Sebastián había sufrido en Radio Nacional de Mendoza, lo mismo que tuve que padecer en el Ministerio de Cultura pero en Radio Nacional de Mendoza. Todas las coberturas que él realizaba minuciosamente de los juicios de lesa humanidad fueron eliminadas", detalló Cali.



Luego de despidos "muy desprolijos" y otras situaciones que se dieron en Radio Nacional, Moro "se sintió muy humillado".



Decidió renunciar a la emisora y "autoexiliarse" en 2018 a Bolivia, donde trabajó en los medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb), el periódico Prensa Rural y en Radio Comunidad.



"Cuando me entero de que Sebastián había amanecido desvanecido con golpes en su cuerpo y que días después murió en un hospital me conmocioné muchísimo", explicó la directora de una película que está narrada con audios y mensajes que el propio Moro le enviaba a su familia.



Para Cali, la historia de Moro "es una tragedia" en la que es el propio periodista "no imaginó" que podía ser víctima de un golpe que estaba cubriendo.



"La idea es dejar testimonio. Ayudar a que la historia de Sebastián se visibilice y ayudar también a la causa judicial", resaltó la directora.



El documental, producido por Barakacine, Buda Casa Productora y la Fundación Grupo Ukamau -fundada por el director de cine boliviano Jorge Sanjinés-, se proyectará el próximo año por festivales internacionales, universidades y organismos de derechos humanos.