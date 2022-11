Cristiano Ronaldo: "No tengo nada que demostrar"

Cristiano Ronaldo, comprometido con Portugal para el Mundial. Foto: AFP

"Soy ambicioso pero, si en este punto de mi carrera me dijeran que no ganaré otro trofeo, sería feliz igualmente. Sólo debo estar orgulloso de mí y por lo que hice"

"No debo preocuparme de lo que piensan los demás. Hablo cuando quiero. Siempre hay rumores, pero la atmósfera es excelente"

Cristiano Ronaldo, la estrella del seleccionado de fútbol de Portugal y una de las posibles figuras de la Copa del Mundo Qatar 2022, sostuvo este lunes que"Soy ambicioso pero, si en este punto de mi carrera me dijeran que no ganaré otro trofeo, sería feliz igualmente. Sólo debo estar orgulloso de mí y por lo que hice. Si debiera demostrar algo con 37 años y 8 meses realmente estaría preocupado. No tengo nada que demostrar en este Mundial",El delantero resaltó que su tensión con el club Manchester United "no afectará" a sus compañeros en el torneo, donde"Es seguro que mi situación no afectará a Portugal aquí en Qatar.Todos saben quién soy, como crecí y en lo que creo", enfatizó en declaraciones que reprodujo la agencia de noticias Dpa.El exjugador del Real Madrid, de 37 años, llegó a Qatar sólo días después de afirmar en una entrevista que se sintió "traicionado" por el DT neerlandés de Manchester United, Erik Ten Hag, y por la directiva de los "Diablos Rojos", en cuyo plantel es compañero de su compatriota Bruno Fernandes. Una "broma interna", tras el encuentro de ambos compañeros en la concentración de Portugal."Tenemos una excelente relación. Su avión tenía una demora y le pregunté si había llegado en barco, estábamos bromeando", explicó Ronaldo sobre los dichos previos de Fernandes sobre el episodio.Pero a continuación, CR7 consideró quecomo ocurrió en los días siguientes de la difusión de su entrevista."No debo preocuparme de lo que piensan los demás. Hablo cuando quiero. Siempre hay rumores, pero la atmósfera es excelente. Sólo les pido que no hablen de mí con otros jugadores. Tengo un chaleco antibalas, pero siempre es un Mundial", remarcó.Cristiano Ronaldo también habló sobre el capitán argentino Lionel Messi , otro futbolista que disputará su quinto Mundial., replicó sobre el astro rosarino, con el que protagonizó un partido de ajedrez como parte de una campaña publicitaria antes del inicio de Qatar 2022.