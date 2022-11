Once victorias, cinco derrotas y solo un empate en los estrenos de la Argentina

Batistuta festeja un gol. Foto :Archivo

La última joya de Diego en la selección, también fue en el debút de un Mundial

Cronología del gol

Festejo de gol de Maradona frente a Grecia, el último gol de Diego en la selección. Foto: Archivo

El repaso histórico

MUNDIAL 1930:

MUNDIAL 1934:

MUNDIAL 1958:

MUNDIAL 1962:

MUNDIAL 1966:

MUNDIAL 1974:

MUNDIAL 1978:

MUNDIAL ESPAÑA 1982:

MUNDIAL MÉXICO 1986:

MUNDIAL ITALIA 1990:

MUNDIAL EE.UU 1994:

MUNDIAL FRANCIA 1998:

MUNDIAL COREA-JAPÓN 2002:

MUNDIAL ALEMANIA 2006:

MUNDIAL SUDÁFRICA 2010:

MUNDIAL BRASIL 2014:

MUNDIAL RUSIA 2018:

El seleccionado argentinodonde en los estrenos lleva un registro de once victorias, cinco derrotas y solo un empate.El equipo de Lionel Scaloni, presente en las ediciones de Alemania 2006 como jugador y Rusia 2018 en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli,(1-0) en el marco del partido inaugural.con el gol de Sergio Agüero, uno de los grandes ausentes del Mundial por su problema cardíaco, y el penal fallado por Lionel Messi.Los debuts en la Copa del Mundo siempre son partidos especiales pero dComo hace un tiempo dijo Jorge Valdano, uno de sus socios en la última conquista mundialista de la Argentina, Maradonay eso se confirma a cada paso en Doha en la previa de un nuevo debut mundialista.su memorable gol contra Grecia en Estados Unidos 1994 y el día que no pudo entrar al estadio Maracaná para ver el triunfo del equipo de Alejandro Sabella y Lionel Messi en Brasil 2014.El 21 de junio de 1994, la Argentina salió, al igual que el próximo martes, a jugar con la camiseta suplente encabezada porLuego del doblete de Gabriel Batistuta en el primer tiempo,en esa tarde en el estadio Foxboro.La magnífica jugada colectiva empezó con Abel Balbo que se la pasó a Fernando Redondo, quien, luego encontró de espalda a Claudio Caniggia que se la devolvió al volante y éste volvió a encontrar por el medio a Maradona, queya que corrió solo hacia el sector izquierdo del campo de juego con sus compañeros atrás y gritó su gol de frente a la cámara de televisión.Sería ilógico pensar que veinte años después,Maradona había ido al Mundial como integrante del programa "De Zurda" pero luego de varios intentos no logró entrar al estadio Maracaná para ver el triunfo de la "Albiceleste" en primero de los siete partidos que disputó en esa edición., contó Maradona, en aquel entonces, con indignación.pero su imagen estará presente en cada bandera y camiseta de los miles de argentinos presentes en el estadio Lusail.A continuación, Arabia Saudita , el tercer rival de la confederación asiática luego de Corea del Sur (1986) y Japón (1998).vs Francia 1-0Luis Monti.vs Suecia 2-3Ernesto Belis y Alberto Galateo.vs Alemania Federal 1-3Omar Orestes Corbattavs Bulgaria 1-0Héctor Facundovs España 2-1Luis' Artime (x2)vs Polonia 2-3Ramón Heredia y Carlos Babington.vs Hungría 2-1Leopoldo Jacinto Luque y Ricardo Bertoni.vs Bélgica 0-1vs Corea del Sur 3-1Jorge Valdano (x3) y Oscar Alfredo Ruggeri.vs Camerún 0-1vs Grecia 4-0Gabriel Batistuta (x3) y Diego Maradonavs Japón 1-0Gabriel Batistuta.vs Nigeria 1-0Gabriel Batistuta.vs Costa de Marfil 2-1Hernán Crespo y Javier Saviola.vs Nigeria 1- 0Gabriel Heinze.vs Bosnia-Herzegovina 2-1Sead Kolasinac e/c y Lionel Messivs Islandia 1-1Sergio Agüero.