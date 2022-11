El quinto Mundial de Messi: todos los récords que podrá alcanzar en Qatar 2022

Lionel Messi sigue rompiendo récords. Foto: Juan Roleri



Lionel Messi comenzará el próximo martes su quinto Mundial y, pero ese no será el único récord que podrá alcanzar durante la cita en Qatar., luego estuvo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y el próximo martes iniciará su camino en Qatar 2022.De esta manera,(1982, 1986, 1990 y 1994)(2006, 2010, 2014 y 2018).Pero, fiel a su estilo,Tras dejar atrás a Maradona y Mascherano,junto al alemán Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998), el italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014) y los mexicanos Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) y Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966).Lo mismo sucederá con el portugués Cristiano Ronaldo y los mexicanos Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, cuando inicien su camino en Qatar 2022.En sus primeros cuatro Mundiales,. Quiere decir que si repite presencia ante México y Polonia quedará por encima de todos con 22 partidos.Con su participación en el debut ante Arabia Saudita,. Igualará al italiano Paolo Maldini y al alemán Philipp Lahm y quedará por detrás del italiano Dino Zoff (14), el mexicano Rafael Márquez (15) y Diego Armando Maradona (16).Para alcanzar al Diez necesita jugar un cuarto partido de octavos de final y en cuartos llegaría a pasar al capitán en México 1986.y seis de ellos fueron en la Copa del Mundo. La "Pulga" necesita uno para desprenderse de Mario Alberto Kempes y dos para igualar a Diego Maradona, quien hizo 8 al igual que Guillermo Stábile. El objetivo será el registro del artillero de Argentina en Mundiales que pertenece a Gabriel Batistuta, con 10 tantos en 12 partidos.Messi tiene la posibilidad de alcanzar al alemán Lothar Matthäus como el jugador con más partidos jugados en Mundiales.Para ello precisa que el equipo llegue hasta semifinales.Este récord es propiedad del alemán Miroslav Klose, quien estuvo en 17 triunfos.Miroslav Klose también es dueño de uno de los récords más impresionantes de la historia de los mundiales ya que hizo 16 goles entre el 2002 y Brasil 2014.Esos números solo los consiguieron el húngaro Sandor Kocsis, quien marcó once en Suiza 1954, pero cuatro años después, en Suecia 1958, fue superado por el francés Just Fontaine con trece tantos.El único que compite con el rosarino es el croata Luka Modric, quien lo ganó en Rusia 2018.Cabe destacar que este galardón se entrega desde el Mundial de España 1982.Por fuera de los registros mundialistas,El ganador de siete Balones de oro jugó en el amistoso contra Emiratos Árabes Unidos su encuentro 996 entre el seleccionado argentino, Barcelona y París Saint Germain.