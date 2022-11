México y Polonia, rivales de Argentina, se preparan para su debut en el mundial

La selección de México se entrena para enfrentar a Polonia. Foto: AFP

Posibles formaciones

México:

Polonia:

México, dirigido por el argentino Gerardo Martino, y Polonia, con su estrella Robert Lewandowski , iniciarán el próximo martes su camino en el Mundial de Qatar en un partido por el Grupo C, que integran junto con Argentina y Arabia Saudita.en el Estadio 974 en Doha , con el arbitraje del australiano Chris Beath y televisado por las señales TyC Sports y DirectTV., y luego de superar criticas y otros problemas internos.Sin embargo,, jugará desde el arranque en remplazo de una de las estrellas del "Tri", Raúl Alonso Jiménez, quien no se recuperó totalmente de su última lesión. El equipo azteca contará también con el delantero Hirving "Chuky" Lozano, una de sus principales figuras.Por su parte,delantero del Barcelona de España, y en su arquero Tomasz Szczesny, quien juega en Juventus de Italia.y aseguró que por esa razón "su juego" será mas en función del equipo y no el que se le conoce habitualmente, como delantero "de área",Los polacos han logrado conformar un plantel "equilibrado" entre jugadores de experiencia y otros mas jóvenes, y aspiran a pasar de fase en el grupo que integran junto a Mexico, Argentina y Arabia Saudita.La ultima vez que México y Polonia jugaron en un Mundial fue en Argentina 1978 y el resultado fue favorable a los europeos por 3 a 1.Guillermo Memo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Héctor Herrera, Charly Rodríguez; Hirving Lozano, Alexis Vega y Rogelio Funes Mori. DT: Gerardo MartinoTomasz Szczesny; Matty Cash, Jakub Kiwior, Kamil Glik, Jan Bednarek, Nicola Zalewski; Piotr Zielinski, Gregorz Krychowiak, Sebastian Szymaski; Karol Zwiderski, Robert Lewandowski. DT: Czeslaw Michniewicz.Estadio 974 (Doha)13 (Argentina)Chris Beath (Aastralia)TyC Sports y Direct TV.