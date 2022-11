Siete selecciones no usarán brazalete "One Love" por temor a sanciones de la FIFA.

Siete selecciones europeas que compiten en el Mundial de Qatar pidieron a los capitanes de sus equipos que no usen en los partidos el brazalete "One Love", en favor de la inclusión de distintos colectivos en el fútbol, incluido el LGTBI, por temor a ser sancionados por la FIFA , que no autoriza esas acciones.Las federaciones de fútbol decon los colores del arco iris, ya que creen que podrían llegar a recibir tarjetas amarillas y "condicionar sus partidos"."La FIFA ha sido muy clara al asegurar que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes visten los brazaletes (One Love, en apoyo al colectivo LGTBI) en el terreno de juego", señala el comunicado conjunto de las federaciones, que replicó el diario deportivo español As."Como federaciones nacionales, no podemos poner a los jugadores en la posición de recibir sanciones deportivas, incluidas amonestaciones (tarjeta amarilla), así que hemos solicitado a los capitanes que no vistan este brazalete en los partidos de la Copa del Mundo","SI bien estamos preparados para pagar multas, como sucede normalmente cuando se rompe alguna regla en lo referente a las vestimentas y tenemos un fuerte compromiso para vestir el brazalete, aún así no podemos poner a nuestros jugadores en la situación de que puedan ver tarjeta o incluso forzados a abandonar el campo", destaca el texto.Finalmente,"Le escribimos a la FIFA en septiembre pasado informándoles de nuestro deseo de lucir el brazalete 'One Love' para apoyar la inclusión en el fútbol y no recibimos respuesta", añadieron.Por último, saunque no especificaron de qué forma lo harán durante los partidos del Mundial.El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apoyó abiertamente el sábado pasado las decisiones de Qatar en cuanto a medidas restrictivas contra el colectivo LGTBI, ocasión en que trató de "hipócritas" a dirigentes y medios de prensa "occidentales".