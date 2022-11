El Indio Solari despidió a Hebe de Bonafini y destacó su "coraje y perseverancia"

El Indio se expresó en declaraciones radiales y en sus redes sociales.

Hebe falleció a los 93 años (Foto: Archivo Télam).

El músicorecordó este domingo sus encuentros "muy lindos" con la titular de Madres de Plaza de Mayo,, que falleció este domingo a los 93 años, y aseguró que "se encargará la historia de describir" sus virtudes."Qué tiempos por dios. Hoy en las redes atiné a poner solamente ‘’. Es lo único que podía abarcar lo que sentía por ella", expresó Solari en un audio que compartió a través de las radios AM1270 Provincia y Somos 530, conocida como "la radio de las Madres de Plaza de Mayo".El músico señaló: "No creo que deba decir mucho más,"."Todas las virtudes que ella tenía y que ofrendaba permanentemente, más allá de un carácter fuerte para decir las cosas que debía decir", completó Solari.A los 93 años, murió este domingo por la mañana Hebe de Bonafini, la presidenta y cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y protagonista central de las primeras marchas por la aparición con vida de los 30 mil detenidos desaparecidos secuestrados durante la dictadura cívico militar que se extendió entre 1976 y 1983, un compromiso de lucha que mantuvo hasta el final de su vida.Incontables muestras de afecto cariño inundaron las redes sociales desde que se supo la noticia y el Gobierno decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento.Bonafini había estado internada en octubre pasado para hacerse una serie de chequeos.Según aquel parte médico se le hicieron "estudios complementarios en relación con patologías crónicas no transmisibles y se ajustó el tratamiento médico".El 13 de octubre fue dada de alta y poco después, el 10 de noviembre, volvió a participar de las marchas de las Madres frente a la Casa Rosada, bajo recomendación de sus médicos."Los médicos me dejaron venir porque saben que también es parte de mi salud, necesito la plaza para cuidarme, los necesito a ustedes para mejorarme", había asegurado la dirigente aquel día en la Plaza.Pero en los últimos días debió ser internada nuevamente por complicaciones en su salud, situación que fue mantenida bajo estricta reserva por sus allegados.