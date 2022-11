Hinchas ecuatorianos en CABA vivieron con emoción la victoria de su selección

Foto: Osvaldo Fanton

Las y los ecuatorianos fanáticos del fútbol se reunieron con sus "panas" en un "rincón de comidas típicas" de la ciudad de Buenos Aires, y en un bar temático, para alentar al seleccionado de Ecuador que le ganó 2 a 0 a su par de Qatar en el partido inaugural del Mundial Qatar 2022.", señaló a Télam Carlos Álvarez, un guayaquileño de 30 años."Estoy bastante emocionado de ver a mi selección abrir este Mundial. Hace un año que vivo aquí y este Mundial lo vivo de otra manera, lejos de casa donde lo vivía más familiarmente y, si bien es algo diferente, igual lo estoy compartiendo con mi novia, con amigas y amigos, y eso es lo que más me gusta", dijo.A su vez señaló que "la verdad es que, porque esta selección es muy buena; los muchachos están concentrados y, lo más importante, es que son jóvenes y tienen todo un camino por delante de profesionalismo, y esta es una gran oportunidad de mostrar nuestro potencial futbolístico".Jimmy Farinango, de 21 años, proveniente de "El Coca", un puerto establecido en la Amazonía ecuatoriana, sostuvo que esperaba una victoria por "dos a uno y que lleguemos a cuartos de final".El joven, que llegó hace cinco meses al país para estudiar medicina, contó que vivir este "Mundial acá, lejos de la familia y de los amigos, es un tanto diferente e incluso se extraña un poco la juntada con amigos, familia y mucha cerveza; aunque aquí también nos reunimos con panas que por ahí no nos conocemos, pero somos todos compatriotas".Cuando se oyeron los primeros acordes del Himno Nacional de Ecuador las y los concurrentes fueron mostrando suPor su parte, Daniel Chamorro, un quiteño de 33 años, que estudia biología molecular en la ciudad de Buenos Aires se mostró "emocionado de poder estar en un país que tiene experiencia mundialista" y resaltó que tiene "la"Nosotros no tenemos una historia mundialista, recién en el año 2000 logramos clasificarnos a un Mundial y hemos hecho un buen papel, y espero que ahora, al menos, podamos pasar a segunda etapa", agregó."Desde ayer ya se podía sentir el ambiente futbolero, sobre todo en la zona de boliches donde se oían los cánticos y en las pantallas se podía ver las figuras de Maradona y de Leo (Messi), y por todas partes se veía a la gente con la polera de Argentina alentando a su selección; acá se siente mucho más el mundial", sostuvo.Los gritos, abrazos, los brindis y las lágrimas de algunos le dieron el marco de alegría y emoción a las y los ecuatorianos que vivieron el partido inaugural lejos de sus casas, amigos y familias, pero que igual disfrutaron junto a sus compatriotas en ese "rincón culinario" de Buenos Aires."Quiero decir que apoyo a mi país, pero", expresó Jimmy Farinango.Otro punto de encuentro fue el clásico bar temático "Locos x el fútbol", donde ecuatorianos y ecuatorianas que vienen en la ciudad de Buenos Aires se congregaron para alentar al equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro.Mayra, una ciudadana ecuatoriana que vive en Argentina hace poco tiempo, destacó el rol de Alfaro."Confiamos en el profe (Alfaro) porque hizo un trabajo enorme a lo largo de la eliminatoria y la verdad hizo que nos sentir orgulloso de nuestra selección", remarcó.Jorge, un estudiante ecuatoriano que vive en CABA, afirmó a Télam: "Tenemos mucha expectativa con esta selección (Ecuador), porque tenemos buenos jugadores y un buen entrenador".El hombre con una camiseta del jugador Enner Valencia, capitán y una de las principales cartas ofensivas del seleccionado ecuatoriano, indicó que "uno de los jugadores a tener en cuenta es Moisés Caicedo porque está teniendo una gran temporada en Europa".Cuando comenzó el Himno ecuatoriano, muchos se pararon y con una mano en su corazón cantaron con efusividad sus estrofas.El público volvió a festejar cuando a los 14 minutos, cobraron penal para Ecuador tras la falta contra Enner Valencia.Dos minutos después, el público gritó con euforia el primer gol de Valencia, de penal, que colocó la pelota en sobre el poste izquierdo del arquero qatarí.La cerveza fue la bebida más solicitada, mientras que los platos más pedidos fueron las hamburguesas, los nachos y las pizzas.Los festejos volvieron cuando Valencia con un cabezazo anotó por segunda vez en el partido, tras lo cual el clima se volvió más distendido, hasta el festejo final.