Tributo a Hebe, esa incansable luchadora

Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable. Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección.



Dirigentes políticos y sociales de distintos espacios y referentes de los Derechos Humanos rindieron homenaje este domingo a la fallecida presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a quien definieron como un "y unDesde las 11, apenas se supo la noticia, un amplio abanico de funcionarios, dirigentes y militantes tanto del país como del exterior se pronunció para expresar su reconocimiento a la labor incansable de Bonafini por los derechos humanos desde que se instaurara en el país la última dictadura militar, que interrumpió el ciclo democrático entre 1976 y 1983.El presidente, que decretó tres días de duelo, definió a la dirigente como"Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección. Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre Hebe", expresó el mandatario a través de sus redes socialesLa vicepresidentafue de las primeras en manifestarse, y definió a la dirigente como un"Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre", expresó la vicepresidenta desde Twitter.En tanto, lasdespidieron destacaron que con la histórica dirigente las unía su "común y continua tarea contra la desaparición forzada y sus responsables"."Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y su grupo de apoyo ponemos nuestro corazón al lado del dolorido corazón de todas las Madres ante la muerte de Hebe Bonafini. No ha unido a ella nuestra común y continua tarea contra la desaparición forzada y sus responsables inmediato y mediatos, más allá de cualquier discrepancia", señaló la organización en un comunicado."Continuar con nuestra lucha es el mejor homenaje que podemos rendirle", subrayó la organización.Las, en tanto, lamentaron el fallecimiento de Bonafini, a quien consideró unaLa titular de esa organización,, afirmó que "es un día muy triste para la Argentina" y dijo que se va a e extrañar a Bonafini porque"Siento una enorme tristeza, por supuesto que no somos eternas, pero fuimos compañeras durante 46 años, con dificultades, diferencias, pero unidas por el mismo dolor y en la lucha para tener justicia, por la verdad y para encontrar respuestas", evocó la dirigente.Por su parte, la red nacional dedefinió a Bonafini como" y una "compañera incansable que a través de su tenacidad y coherencia marcó el camino de la lucha"."Aprendimos a caminar con Hebe y las Madres, a luchar por lo imposible", dijeron y añadieron: "Nunca especuló, nunca traicionó, siempre se enfrentó al poder denunciando las injusticias y desigualdades ante cualquier gobierno".El ministro del Interior,, hijo de desaparecidos, expresó desde sus redes: "Despedimos con inmensa tristeza a una Madre en lucha permanente por la defensa de los Derechos Humanos. Gracias Hebe querida por tu rebeldía incansable, por tu militancia furiosa y popular. Te vamos a extrañar".A su vez, el ministro de Defensa,, expresó: "Luchadora incansable por los Derechos Humanos. La desaparición forzada de dos de sus hijos la llevó a transformarse en un símbolo de la lucha por la verdad, la justicia y la memoria"."Querida Viejita, solo Dios sabe cuánto te he querido, lo que hemos hecho juntos y la estela que dejás. Nervio y motor de una lucha sin fin pero, sin venganza. Luchadora de mil batallas a la que Dios le eligió este día, el de la Soberanía. Que Dios te bendiga. Se me rompe el alma", expresó el ministro de Seguridad,El ministro de Justicia,, destacó la "valentía, dignidad y tenacidad" con que Bonafini enfrentó a la dictadura."Te erigieron como una de las máximas promotoras de nuestra democracia y una referencia ineludible para la consolidación de los DDHH. Ese es tu enorme legado para los argentinos/as", subrayó."Luchadora incansable, con una fuerza arrolladora y convicciones de acero. Hebe fue un faro ineludible de los Derechos Humanos y la política en nuestro país", destacó el ministro de Obras Públicas,El cancilleragradeció a Bonafini por su "incansable lucha" y exclamó desde sus redes: "Hasta la victoria siempre"."Qué dolor la muerte de Hebe de Bonafini. Gracias a su coraje y dignidad muchas madres y abuelas de Plaza de Mayo resistieron la dictadura y sostuvieron un camino de memoria,verdad y justicia. Símbolo universal de lucha por derechos humanos. Estará en el corazón del pueblo argentino", resaltó el ministro de Ciencia,La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia,, evocó la figura de la dirigente y planteó que "en esos años oscuros de dictadura feroz, de secuestros, torturas y asesinatos, toda la dignidad, toda la resistencia, comenzó con Hebe. Gracias por tu lucha y por tu inmenso coraje", posteó en sus redes.En tanto, el diputado del Frente de Todos (FdT)publicó: "La lucha como consigna. La vida como testimonio. El pañuelo como bandera. Hasta siempre Hebe"."Viviste en la verdad, vivirás en nuestros corazones! Hebe infinita", publicó el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense,Entre los gobernadores, la santacruceñadefinió: "Leal como pocas. Marcaste una huella que nadie podrá borrar, los pañuelos blancos y los y las que luchan por una Patria soberana, por la verdad. La memoria y la justicia te abrazan".El mandatario riojano,, destacó que Bonafini "mantuvo por muchos años la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia" y que "la recordaremos por su incansable lucha, por la defensa de los derechos humanos y por su pedido de Nunca Más. Acompañamos a toda su familia"."Hebe, compañera, Madre de la Plaza, luchadora inclaudicable, nos dejás en el Día de la Soberanía pero también nos dejás un camino, el de los Derechos Humanos, el de la lucha por un país para todos, descansa en paz Hebe, Madre de todos, te extrañaremos", expresó el senadorEn el plano internacional, el expresidente de Boliviasostuvo que la "lucha incansable e incorruptible contra las dictaduras por memoria, verdad y justicia" de Bonafini es un "ejemplo para las nuevas generaciones"."La hermana Hebe vivirá por siempre en la memoria de los trabajadores, pueblos indígenas, dirigentes comprometidos y movimientos sociales de la Patria Grande que marchan unidos con las banderas de defensa de los derechos humanos desde la Plaza de Mayo hasta los confines del mundo", resaltó el exmandatario boliviano.Por su parte,, de Unidad Popular, evocó: "Con ella compartí los momentos más difíciles de nuestra patria, la vi, casi sin comprender como lo hacía, transformar el dolor brutal y eterno que supone la desaparición de sus hijos en lucha".En tanto, la agrupación Soberanxs definió a Bonafini como un "emblema mundial de la lucha por los Derechos Humanos y la liberación de los pueblos. Su ejemplo queda sembrado entre nosotrxs".Desde el, en tanto, destacaron que Bonafini fue "hacedora de la democracia gracias a la valiente y necesaria construcción de Memoria, Verdad y Justicia. Recordamos su solidaridad con nuestro gremio. Abrazamos a las Madres y a sus familiares".