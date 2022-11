Van Gaal confirmó que Depay no estará en el debut

Louis van Gaal, entrenador de Holanda, confirmó una baja para el debut. Foto: Archivo

El entrenador Louis van Gaal confirmó este domingo, quien no será de la partida en el seleccionado de los Países Bajo s que el próximo lunes debutará en la Copa del Mundo Qatar 2022 ante su par Senegal, en partido por el grupo A.“No tendremos a Memphis (Depay) y es una pena. Lo echaremos de menos. Tampoco podrá jugar (Sadio) Mané y veremos cómo ambos equipos pueden solucionar eso”,que sufrió en septiembre pasado en un compromiso por Liga de las Naciones ante Polonia.“He estado en contacto con el jugador durante su lesión y puse a varias personas sobre él para que pudieran verificar con precisión su proceso. Incluso se le inspeccionó en Amsterdam”, aseguró Van Gaal, según reprodujo un cable de agencia Ansa.Aun cuando no lo confirmó"Nunca revelo el equipo antes de un partido, pero estoy convencido de haber tomado la decisión correcta", explicó el exentrenador del Barcelona y conductor del representativo ‘naranja’ en el Mundial Brasil 2014., consideró el DT, que también lanzó que “el primer partido de un Mundial siempre es el más importante”."Confió en este grupo y me animo a decir que podemos ser campeones del mundo, pero dependerá de muchos factores", se envalentonó Van Gaal.