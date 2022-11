Ismail Jakobs todavía no está habilitado para jugar

El marcador de punta del Mónaco de Francia todavía no recibió el visto bueno en relación a su “nacionalización deportiva” / Foto: AFP.

El defensor del seleccionado de Senegal y su situación en el Mundial Qatar 2022 es incierta, a menos de 48 horas del horario estipulado para el debut ante Países Bajos, por la zona A de la competencia ecuménica.De acuerdo a lo revelado por el portal ‘Sene news’, el marcador de punta del Mónaco de Francia todavía no recibió el visto bueno de parte del ente que rige los destinos del fútbol mundial, en relación a su “nacionalización deportiva”.Jakobs, de 23 años,. Y su proceso de naturalización no “está aprobado por completo”, según reflejó el sitio apuntado.Lo cierto es que el técnico Aliou Cissé evalúa la posibilidad de incluir en la nómina al experimentado Saliou Ciss (35 años, del Nancy de Francia), en caso de “que no se resuelva con rapidez” la situación de Jakobs que -curiosamente- había jugado dos encuentros de fecha FIFA para el combinado senegalés en septiembre pasado.Senegal y Países Bajos se enfrentarán este lunes a las 13 hora argentina, en el partido correspondiente a la primera fecha de la zona A del Mundial, que será dirigido por el árbitro brasileño Wilton Sampaio.