Las candidaturas en la provincia y CABA recalientan la interna del PRO

La danza de candidatos para los comicios del año próximo tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires vuelve a recalentar la interna de fondo entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri rumbo a las elecciones presidenciales de 2023.Si bien el exmandatario aún mantiene la incógnita respecto de si él mismo será candidato, lo cierto es que juega políticamente de manera intensa consagrando a distintos postulantes en cada uno de los distritos.En el distrito bonaerense,, el postulante avalado por Larreta.Durante la semana, Ritondo se lanzó junto a sus equipos técnicos en Pinamar, en unas jornadas de trabajo compartidas con la diputada María Eugenia Vidal, quien también lo promueve, y recibió además el apoyo de Macri y de Patricia Bullrich, quienes enviaron sendos videos de respaldo.Tras el encuentro en Pinamar, y para que quede claro,, conscientes de que las fotos en política hablan por sí solas.El jueves, Larreta y Santilli se mostraron en Merlo, oeste del conurbano, donde recorrieron el centro del municipio y participaron de un encuentro con 80 vecinos.Ese mismo día, antes de visitar Merlo, Larreta estuvo en San Fernando junto a la concejal Agustina Ciarletta, con quien compartió un encuentro con vecinos, además de una reunión con empresarios del sector Pyme.La disputa entre los dos sectores del PRO se desarrolla municipio por municipio, en cada una de las 135 comunas en que está dividida la provincia de Buenos Aires.Santilli fue el que largó primero la carrera y ya lleva recorrido el distrito varias veces, pero luego se sumaron otros pretendientes, como el intendente de Lanús Néstor Grindetti, también cercano a Macri, y ahora Ritondo, quien venía amagando y finalmente concretó su lanzamiento.No menos intensa es la interna capitalina del PRO por la sucesión de Larreta.El actual jefe de Gobierno prefiere no bendecir a nadie y deja jugar a todos los que quieran anotarse.Jorge Macri, actual ministro de Gobierno porteño, es uno de los lanzados en la carrera, y en los últimos días recibió el respaldo explícito de Bullrich, lo que no cayó muy bien cerca de Larreta.Además, el larretismo ve a Macri (Jorge) como un representante porteño de su primo Mauricio, por lo que no terminan de levantarle la mano.En paralelo surgen otros potenciales precandidatos, como la ministra de Educación de CABA Soledad Acuña, quien si bien viene trabajando con Larreta hace años mantiene buena relación con el expresidente Macri, con quien ya se reunió cinco veces en el año, la última el viernes pasado.En ese encuentro, Macri y Acuña "revisaron encuestas, dialogaron sobre el futuro electoral en la Ciudad y coincidieron en que el PRO tiene que tener una opción competitiva para retener el distrito", según informaron las fuentes del espacio.Macri le expresó a Acuña que "por trayectoria y capacidad" tiene "todo para ofrecer una propuesta interesante para la Ciudad", y defendió su condición de "PRO pura",Si bien Macri ya afirmó públicamente que respalda para la Ciudad a su primo Jorge, exintendente de Vicente López, está claro que también alienta a Acuña.Por otro lado, la pelea porteña tiene otro protagonista en el senador nacional Martín Lousteau, socio de Larreta en el Gobierno porteño (maneja varios ministerios y el Banco Ciudad), pero quien para ojos de muchos larretistas tiene el problema, justamente, de no ser "PRO puro".Es en esta búsqueda de candidatos del "palo de Horacio", como dicen en la calle Uspallata, que el jefe de Gobierno viene incluso especulando con la figura de Emmanuel Ferrario, vicepresidente 1° de la Legislatura y hombre de confianza del alcalde, para que se sume también a la disputa porteña.