Cristina Kirchner consolidó el apoyo del PJ bonaerense al incorporar en agenda la seguridad

Cristina fue la única oradora en el masivo acto por la militancia en La Plata.// Foto Eva Cabrera

La seguridad, un tema que encolumna a intendentes

En la cena en residencia oficial de Kicillof, todos los intendentes destacaban el fragmento del discurso sobre la seguridad.

Anibal y Berni sobre seguridad

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reafirmó esta semana el respaldo mayoritario del peronismo de la provincia de Buenos Aires luego de incorporar la problemática de la seguridad como una de las prioridades de la agenda pública y ya, dicen a tono con el Mundial de fútbol variostras el masivo acto del jueves en La Plata y la cena posterior que compartieron en la residencia del gobernador Axel Kicillof.Ante el pedido de los jefes comunales y las voces dentro del FdT que promueven públicamente su postulación,y de administrar los tiemposen el estadio Diego Maradona de La Plata, donde una multitud recordó el 50° aniversario del regreso de Perón a la Argentina tras 17 años de exilio.Frente a un estadio colmado, en el que se estrenó el lema "La fuerza de la esperanza" y que coreó con insistencia la consigna "Cristina Presidenta",Con el presidentey un discurso de la titular del Senado sin reclamos estridentes al Ejecutivo, cedió la tensión interna y en el FdT se perfila un cambio de ánimo, en tiempos en los que la fiebre mundialista canaliza las emociones hacia un fervor alimentado por la expectativa.Esetanto entre los militantes como entre los dirigentes con responsabilidades de gestión, quienes dijeron estar convencidos de quey que es posible lograr una victoria en las urnas, venciendo así una ola de desmoralización que parecía haberse adueñado de casi todo el oficialismo tras la derrota en las legislativas de 2021.El jueves,, escenario de la madre de todas las batallas por ser el distrito al que apostó siempre el PJ para intentar una diferencia de votos,al incluir como tópico clave unaLa Vicepresidenta y sus colaboradores saben, al igual que el resto de los espacios internos del justicialismo, que sin el apoyo de los municipios del conurbano será imposible disputar una interna dentro de la coalición oficialista y mucho menos dar la pelea contra Juntos por el Cambio en las elecciones generales.En esa línea, lay la referencia a la necesidad de, apuntan a, tal como se observó en la cena del jueves en la residencia oficial de Kicillof.Allí pareció sellarse otra vez ese pacto tácito que los líderes del conurbano tienen desde hace años con Cristina Kirchner.En la mesa, encabezada por la Vicepresidenta, estuvieron Kicillof, Andrés Larroque, Eduardo "Wado" de Pedro, Verónica Magario, Martín Insaurralde, Fernando Espinoza, Mayra Mendoza, Máximo Kirchner, Teresa García, Gabriel Katopodis, Gustavo Menéndez, Alberto Descalzo, Mariano Cascallares, Mariel Fernández, Mario Secco, Luana Volnovich y Jorge Ferraresi, entre otros.Desde el entorno de la Vicepresidenta remarcaron que, al llegar al encuentro y saludar a la titular del Senado,, consignaron las fuentes.En su discurso previo, Fernández de Kirchner había dicho:"Nosotros, cuando estuvimos en el Gobierno, desplegamos miles de gendarmes en el conurbano en el operativo Centinela. Todavía no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano bonaerense en vez de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué. Me parece que es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo", demandó.Uno de los asistentes al asado enmarcó esos dichos como elque el FdT desplegará como propuesta durante la campaña presidencial de 2023.interpretó el comensal.Durante el encuentro que se extendió por más de 3 horas, la titular del Senadopara difundir las, cuando a partir de 2003 se buscó "vivir mejor" y "recuperar una Argentina quebrada en el 2001"."Tenemos que recordar que hace muy poquitos años se pudo hacer un país donde se podía vivir mejor", exhortó la Vicepresidenta en lo que resonó sin eufemismos como una invitación a la sociedad.Se trata de una propuesta que de modo implícito retoma los presupuestos de la reciente y exitosa campaña del presidente electo Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil, un mensaje que podría resumirse en la siguiente hipótesis:En cuanto a los conceptos sobre seguridad, los planteos que sonaron en el estadio de La Plata llegaron rápidamente a oídos del, quienessin ocultar alguna diferencia en el caso del primero.A partir de su trayectoria durante el kirchnerismo, Fernández remarcó: "El quilmeño mostró algún reparo al referirse a la advertencia sobre el riesgo de autonomización de las fuerzas de seguridad respecto al control civil, mientras que su par bonaerense