Manuel Moretti, entre "Un Mar de soles rojos" y su amor por Sarmiento de Junín

Sarmiento de Junín. Foto: Maximiliano Luna.

La visión de Moretti sobre Licha

El nuevo álbum

Manuel Moretti, líder del grupo Estelares que acaba de editar su nuevo álbum "Un mar de soles rojos", consideró desde su rol de ocasional tuitero futbolístico que la campaña que Israel Damonte hizo con "su" Sarmiento de Junín, es "histórica" y elogió a Lisandro López por ser "un hombre del bien, súper lúcido, muy inteligente, sabe qué hacer en cada segundo".En una charla con Télam, Moretti explicó que usa twitter no solo para promocionar a su banda sino también arma un discurso que va del posteo de frases o poemas, pedazos de canciones, recomendaciones de películas, discos, además de opinar de la actualidad.Pero además, al igual que ocurre con Iván Noble,, el club de su Junín natal."Uno con el fútbol tiene la mejor buena voluntad, cariño y todo eso. Ha pasado que aprendí a pedir disculpas a los muchachos (de Sarmiento) porque son profesionales y a veces uno se enoja, pero después los borro porque es de la calentura del momento. En líneas generales siempre es un comentario amable y de buena voluntad de lo que uno observa y hay varios que se copan porque les gustan los comentarios que hago de fútbol. Pero no sé, es algo muy natural", detalló.En esa línea, Moretti volcó algunos cuestionamientos hacia Damonte:Ahora, me costaba acordar mucho, que fueron los primeros enojos entre comillas porque después Israel me escribió en privado e intercambiamos ideas, pero me costaba acordar con defender tan atrás. Eso es una cosa que hubo una etapa que Sarmiento defendía con el hombre en la línea final y no salían".Sobre si hubo rispideces con el técnico de Sarmiento, Moretti lo niega y"Después te das cuenta, Damonte es muy respetado, estuve con el Pata Castro y varios jugadores y el grupo que armó es muy bueno, eso es lo más loable por escándalo. Es una cosa muy importante el grupo de trabajo, los jugadores confiaban y se respetaban todos", precisó.Respecto de la decisión de Licha Lopez de jugar sus últimos años en Sarmiento, Moretti es un agradecido y lo elogió porqueTambién cubre de elogios al creativo volante Lucas "Pata" Castro al recordar que "la primera vez que lo vi jugar fue en cancha de Estudiantes y dije "¿cuánto hace que no teníamos un jugador que limpie la bola así?". Él a veces juega más atrás, pero cada lectura anticipada que hace, igual que Lisandro, generan espacios de juego. No solo eso, hay otro jugador más de ese nivel que es Gondou. Sarmiento tiene jugadores en ataque de un muy buen pie. Además tiene un pibe desequilibrante como fue Brea. Pero yo creo que más allá de estar de acuerdo o no en algún que otro momento, qué bien resolvió Damonte con el grupo de trabajo".Otros elogios fueron para el delantero Luciano Gondou y el defensor Federico Rasmussen, de quien marcó qué "me gusto porque es un jugador muy inteligente. Jugó todo el año de 3 y es central, es lento, grandote y sin embargo se la bancó a los delanteros más peligrosos del país. Lo que tiene es que es muy lúcido como marca, es el único defensor que saliendo del área puso dos pase gol. Tengo en casa la camiseta que usó en el triunfo contra River""Un mar de soles rojos," es el nuevo disco de una de las bandas que mejor trabaja el genero canciones pop-rock, con muy buenos arreglos y siempre con grandes aportes líricos de Manuel Moretti.Estelares decidió trabajar con Germán Wiedemer como productor en un disco en el que Moretti volcó todo lo que le generó la pandemia."En realidad es una respuesta a lo que empezó a devolver la pandemia. A nivel mundial, un acontecimiento que es geopolítico, una guerra en el corazón de Europa y un montón de manifestaciones que no sabés lo que significan y la sensación que da, aunque parece que estuviese bajo control, es como una actualidad del mundo occidental un poco fuera de control", resumió Moretti.