El DT de Italia dio como candidato a la Argentina

La última vez que Argentina e Italia se enfrentaron fue en la "Finalissima" / Foto AFP.

El director técnico de Italia,, eligió este sábado a la Argentina como su candidato a ganar el Mundial de Qatar 2022."No sé quién ganará el Mundial,, no porque nos haya ganado, sino porque vi un espíritu de equipo muy importante", argumentó Mancini.El entrenador aludió al triunfo por 3-0 que Argentina celebró ante Italia en julio pasado en el marco de la "Finalísima" organizada por la Conmebol y la UEFA entre el campeón de la Copa América 2021 y la Eurocopa 2020, informó la agencia de noticias ANSA.Italia se perderá la Copa del Mundo tras caer 1-0 con Macedonia del Norte en la llave C del repechaje, tras haber escoltado a Suiza en el Grupo C de la clasificación europea a Qatar 2022.El seleccionado "azzurro", tetracampeón mundial (1934, 1938, 1982 y 2006), tampoco se había clasificado para Rusia 2018.Mancini, a cargo de Italia desde 2018, fue el DT de Manchester City en la histórica consagración en la Premier League 11/12 con el gol agónico de Sergio "Kun" Agüero ante Queens Park Rangers.