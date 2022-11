Tras once temporadas, se acerca el episodio final de la exitosa "The Walking Dead"

La popular serie "The Walking Dead" que en 2010 reflotó el género de zombies llega a su capitulo final.

Lo que se viene

La popular serie "The Walking Dead", que en 2010 reflotó el género de zombies en la pantalla chica conllegará a su fin tras once temporadas con el estreno de su último capítulo en la medianoche de este lunes 21 a través de la plataforma de streaming Star+.Será el término de la tercera parte de ocho episodios en los que se dividió la entrega, que clos únicos personajes que permanecieron en la tira desde el origen de un fenómeno que, a pesar de su a veces criticada extensión y repetición, todavía conserva un considerable séquito de seguidoras y seguidores alrededor del mundo.A lo largo de la temporada,mientras un grupo debió enfrentarse a los hostiles, armados y habilidosos Reapers, otros compañeros y compañeras intentaban frenar el desastre desatado por una fatal tormenta que cayó sobre Alexandria, una de las poblaciones.Como siempre, el drama atravesó esta propuesta desde las consecuencias que lageneran en este abanico de personajes, llevados a la pantalla por Lauren Cohan, Christian Serratos, Josh McDermitt, Ross Marquand, Khary Payton y Jeffrey Dean Morgan, entre más.La temporada 11 del programa insignia de AMC estaba originalmente destinada a emitirse en 2020, pero se retrasó por la pandemia de coronavirus, y en su lugar, se emitieron seis episodios adicionales considerados parte de la temporada 10 en agosto del año pasado.Si bien se trata del final de la serie, AMC (que en Argentina y el resto de Latinoamérica es uno de los principales contenidos de Star Channel),que se emitirá a partir de 2023 y estará a cargo de Angela Kang, la actual responsable de "The Walking Dead", y Scott Gimple, que ocupó el mismo lugar en años anteriores.El universo creado en torno a "The Walking Dead" cuenta ya con lassobre la generación que sobrevivió al apocalipsis zombie, que estrenó en octubre de 2020.Además, AMC y Universal Pictures se encuentran trabajando en conjunto enprotagonista excluyente de la serie durante sus nueve primeras temporadas.