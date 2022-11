A un año del asesinato de Alejandro Martínez, sus familiares piden justicia

Comisaría 3ra. de San Clemente del Tuyu / Foto Captura Google Street View.

"Esperamos que el fallo del juez de Garantías sea confirmado, tanto para los tres coautores como los seis partícipes necesarios. Queremos que todos vayan a juicio" Laura Lagana, ex parteja de Alejandro Nicolás Martínez

El crimen de Martínez

Una crimen planificado

Familiares de Alejandro Nicolás Martínez,mientras se encontrabade la localidad balnearia depidieron que los nueve policías acusados de asesinarlo sean juzgados por el hecho, y "que todos paguen, para que el crimen no quede impune"."Pedimos justicia por la memoria de él, y para que el crimen no quede impune. Queremos que paguen todos los responsables", exigió Laura Lagana, expareja de Martínez, y madre de uno de sus hijos.Lagana pidió en ese sentido que lay que los nueve miembros de la policía bonaerense imputados por el hecho sean juzgados, tal como dispuso el último 11 de octubre el juez de Garantías 4 de Mar del Tuyú, Diego Olivera Zapiola.El tribunal debe definir si confirma o revoca la decisión del magistrado, tras las"Esperamos que el fallo del juez de Garantías sea confirmado, tanto para los tres coautores como los seis partícipes necesarios. Queremos que todos vayan a juicio", pidió la expareja de la víctima, que además es abogada.del delito de "por el concurso premeditado de más de dos personas y porA su vez,En ese sentido, Lagana consideró queEl reclamo fue amplificado por otros familiares y allegados de Martínez, que se movilizaron en la tarde del viernes en la plaza principal de la localidad bonaerense de Brandsen, al cumplirse un año del hecho.Según la investigación del caso, Martínez murió en latras ser trasladado en un patrullero desde el Hotel Fontainebleau, ubicado en calle 3 y avenida Costanera, luego de que empleadas del lugarUn llamado desde esa seccional a la Unidad Funcional de Instrucción 11 (UFI 11) de Mar de Ajó, que intervino inicialmente, reportó la aprehensión del hombre por "daños" a las 0.58 del 18 de noviembre, ypor lo que se inició una causa por "averiguación causales de muerte".El fiscal Pablo Gamaleri, titular de esa unidad descentralizada, ordenó laA raíz de las pruebas recolectadas,y tras esas medidas, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y las defensas de los efectivos, por lo que se dispuso una nueva.realizada nuevamente en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora,e, incluso, estableció que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial.Tras esas pericias, la causa quedó a cargo del fiscal Martín Prieto, titular de la UFI 2 descentralizada del partido bonaerense de La Costa, quien luego de 10 meses de investigación, pidió a mediados de septiembre que lPara el fiscal,a la víctima, "Prieto consideró que los" sobre Martínez dentro de la seccional, "propinando golpes de puño, y aplastando múltiples partes del cuerpo mediante diversas maniobras durante un lapso temporal de unos aproximados 10 minutos",Precisó además que, de acuerdo a lasrealizadas al cuerpo, la víctima sufrióasí comoo que le provocó "El fiscal entendió a su vez quepara que"", y para "asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo proporcionaron el ambiente y circunstancias necesarias a fin de obtener el resultado planificado, dar muerte al Sr. Martínez".en la Unidad, luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Dolores confirmó en marzo la medida dispuesta en ese sentido por el juez.Los camaristas dispusieron, en cambio, que, pese a que el juez de Garantías también había dispuesto que continuaran detenidos por entender que intentarían "eludir la acción de la Justicia".Desde el inicio de la instrucción,y en todos los casos rechazaron las acusaciones, mientras que Pereyra optó por no declarar.