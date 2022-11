Chris Hemsworth se aleja de la actuación tras conocer su predisposición al Alzheimer

El actor australiano Chris Hemsworth, conocido por encarnar a Thor / Foto: AFP.

El actor de Thor contó que su propio abuelo padece Alzheimer, y que los análisis que le realizaron lo hicieron pensar sobre su propia mortalidad y sobre la forma en que durante los últimos años se dedicó casi exclusivamente a "hacer una película tras otra".

"Cuando termine esta semana, me iré a mi casa y voy a pasar un buen tiempo de descanso y sólo simplificar las cosas, estar con mis hijos y con mi esposa" Chris Hemsworth

El popular actor australiano Chris Hemsworth,anunció que se tomará un descanso de la actuación para pasar más tiempo con su familia luego de conocer mediante un estudio genético que posee chances más altas de lo común de desarrollar Alzheimer.De acuerdo al sitio especializado Vulture,recibió la noticia mientrasserie documental que estrenó el pasado miércoles en la plataforma Disney+ dirigida por el cineasta Darren Aronofsky, en la que el protagonistaconpara estudiar el proceso de envejecimiento.Durante la realización del proyecto,, que implica que esa desarrollar esa enfermedad degenerativa que afecta a la memoria y a otras funciones mentales., y después hablar de cómo podía mejorarlos. Peter Attia, que es el doctor especializado en longevidad en ese episodio y también quien supervisó gran parte de la serie, llamó a Darren (Aronofsky) y le dijo 'no quiero contarle esto en cámara. Necesitamos tener una conversación aparte y saber incluso si quiere que esto forme parte de la tira'", relató el propio Hemsworth en diálogo con Vanity Fair.Además, el actor -que, laen solitario de ese superhéroe de Marvel en su saga fílmica- contó que su propio abuelo padece Alzheimer, y que los análisis que le realizaron lo hicieron pensar sobre su propia mortalidad y sobre la forma en que durante los últimos años se dedicó casi exclusivamente a "hacer una película tras otra"."Realmente despertó algo en mí que me hace querer tomarme un tiempo. Y desde que terminamos la serie, estuve competando los proyectos que ya tenía por contrato.dijo Hemsworth, que recientemente terminó de filmar sus partes en las próximas "Extraction 2" y "Furiosa", el futuro spin-off de "Mad Max: Furia en el camino" (2015).De todos modos, el el también conocido por "Rush: Pasión y gloria" (2013) y "En el corazón del mar" (2015) enfatizó que no quiere "manipular" o "sobredramatizar" la noticia, ya que lo que recibió fue "un motivo de preocupación" y no un diagnóstico definitivo, por lo que decidió que el episodio formara parte de la serie para que otras personas pudieran aprender que hay pasos preventivos para combatir la enfermedad.“No es como si me hubieran entregado mi renuncia y que es lo que es, y que terminará en unos meses. No es exactamente esa situación, afortunadamente", finalizó.