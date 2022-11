La industria de parques de atracciones ya recuperó el nivel de actividad previo a la pandemia

La actividad genera un movimiento económico que ronda los $ 60.000 millones anuales.

"La actividad es una gran generadora de primeros empleos", aseguró Catzman, quien también subrayó que "los parques son muy importantes para el turismo interno".

La industria de parques de atracciones, un sector que cuenta con 200 emprendimientos en 21 provincias del país que generan 10.000 empleos y $ 60.000 millones anuales, recuperó este año el nivel actividad de 2019 tras superar los efectos de la pandemia de Covid-19."Luego de la brutal caída de la actividad, durante la pandemia,indicó a TélamEl directivo también subrayó que este año "y destacó que "se ha vuelto a contratar gente".Además, indicó que "en 2022 los parques existentes", pero puntualizó que "las expectativas para el 2023 son aún inciertas".Al respecto, sostuvo que "si bien se puede pensar en seguir con una curva ascendente,Por su parte,, remarcó a esta agencia que "luego de atravesar dos años muy difíciles por la pandemia estamosEn la misma línea,, afirmó a Télam que "y subrayó que "los niveles de asistencia volvieron a valores iguales y en algunos casos superiores a 2019"."Si bien durante la pandemia tuvimos que cerrar seis locaciones, este año pudimos reabrir un centro de entretenimiento familiar en el microcentro porteño, que es un local insignia para nosotros, y estamos trabajando en la apertura de una nueva locación en Costa Atlántica", precisó Reynoso.Sin embargo, señaló quey precisó que la empresa tiene "una operación muy fuerte en locales de temporada de verano, con proyecciones de que la próxima a iniciarse sea muy buena en asistencia y facturación".Pero indicó que, porque puntualizó queEn esta línea, Catzman remarcó quey precisó que "porque los costos se dispararon y los precios no pueden seguir ese ritmo".. Casi todo el e. Se paga en dólares y las tarifas son en pesos y no pueden actualizarse a valores de moneda extranjera. Si a esto se le suman costos aduaneros se hace muy complicado abrir nuevos parques o renovar equipamiento en los existentes", afirmó el CEO de AAPA.de parques de atracciones, destacó Catzman, y precisó que "AAPA tiene identificados en la Argentina alrededor de 200 parques, de los cuales un 75% son miembros de esta asociación, en 21 provincias".Además, remarcó que "los visitantes a los parques de Argentinay añadió que "Asimismo, indicó que "estos parques g, y puso de relieve que "una muy buena parte de la gente que se contrata son jóvenes sin experiencia previa"."La actividad es una gran generadora de primeros empleos", aseguró Catzman, quien también subrayó que "los parques son muy importantes para el turismo interno, ya que provocan un aumento de las estadías promedio, especialmente en los grupos familiares".Por su lado, Reynoso explicó que "tras la pandemia las aperturas fueron muy graduales, con limitaciones de capacidad en todos nuestros locales", y añadió que "poco a poco las restricciones se fueron aliviando y los visitantes volvieron de manera gradual pero constante"."Uno de nuestros mayores temores era que la gente quede con miedo a concurrir a espacios cerrados y muy concurridos, características intrínsecas de nuestro negocio, pero nos sorprendimos al ver que ese miedo no existía, o si existía era superado por las ganas de salir nuevamente a divertirse y pasarla bien en familia", concluyó el ejecutivo.