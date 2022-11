Las dudas de Scaloni para el equipo del debut contra Arabia Saudita

Argentina en el entrenamiento. / Foto: TW@Argentina.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, mantiene dos dudas para el debut nacional contra Arabia Saudita, del martes próximo, por el grupo C del Mundial Qatar 2022.La primera incógnita a responder es la reaparición deEs que Tagliafico, actual futbolista de Lyon de Francia, llegó con muchos minutos y por eso se ausentó en el partido contra Emiratos Árabes Unidos (5-0) el miércoles pasado, mientras que Acuña tiene momentos mejores y otros peores en relación a una lesión muy traicionera como la pubalgia en la ingle izquierda.Por otro lado, la duda es del, un volante más versátil, y, líder y dueño de Brighton And Hove de Inglaterra con su quite y llegada al área rival.La pulseada la va ganando hasta ahora Mac Allister, por lo que sería el plan A, aunque también en el táctico sin rival practicaron el ingreso de Julián Álvarez y un retraso de Ángel Di María para jugar con un 4-2-3-1. Esto último se podría ver en un tramo del partido del martes, dependiendo del rival y el resultado.El posible once a tres días del debut es Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.Argentina debutará el martes, a las 7 (hora argentina), contra Arabia Saudita, en el Lusail Stadium, en una zona que compartirá con México y Polonia.