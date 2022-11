La persistente sequía castiga con fuerza a los productores de trigo de la zona núcleo

Los lotes de trigo completamente secos son reemplazados por sembradíos de soja / Foto: Pepe Mateos.

"Nunca vimos algo así. Mi padre tiene 73 años y dice que es la primera vez que ve que pasan cinco meses sin llover" Pablo Ferrari, productor de Junín

El "desastre productivo" se nota: trigos amarillos y secos de pequeña estatura al costado de las rutas / Foto: Pepe Mateos.

El presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich, dijo que esta sequía es peor a las de 2017 y 2018 / Foto: Pepe Mateos.

, golpeó de manera tal al trigo que muchos productores de la zona núcleo decidieron no cosechar sus pobres frutos, y aprovechar las lluvias de los últimos días para comenzar a sembrar soja sobre los lotes ocupados con el cereal.En una recorrida realizada en los últimos días por la agencia Télam, las imágenes de sembradoras implantando soja sobre el trigo escuálido que se encuentra todavía en pie es una constante.Los productores con los que pudo hablar Télam durante la recorrida"Nunca vimos algo así.dijo a Télam el productor de la zona de Junín, Pablo Ferrari.Según detalló el productor, que alquila campos linderos a dicha localidad bonaerense,Tendría que llover por año unos 1.000 milímetros, pero hoy estamos, en noviembre, apenas en 400 milímetros"."Trabajo 600 hectáreas todas alquiladas. En el trigo que 'quemamos' (se le pulveriza herbicida para secarlo)A eso hay que sumar el alquiler, por lo que por la soja que estoy sembrando necesito unos 1.500 kilos extra para cubrir ese gasto. Va a ser un año para pasarlo con la menor pérdida posible", indicó Ferrari.que si bien no es la que más trigo aporta a nivel nacional, las mermas productivas que se darán en dicha región serán tan contundentes que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la catalogó como un "desastre productivo", al afirmar que la caída en la producción será del 83% al pasar de 7,8 millones de toneladas a 1,6 millones.Al adentrarse en la zona,trigos amarillos y secos de pequeña estatura pintan el escenario al costado de las rutas, a pesar de que las banquinas presenten un verde de pocos días gracias a las lluvias.Al adentrarse en los caminos rurales e ingresar en los campos,se puede apreciar espigas con granos vacíos, por los cuales no vale la pena poner en marcha las cosechadoras."Lo que pasó es tremendo, algo nunca visto e inédito para la zona., expresó a Télam Gustavo Frederking, quien calculó que en la zona la producción será un 15% del volumen que acostumbra a cosecharse.Es tal el mal estado del trigo"Es una decisión durísima, tanto que algunos productores lo van a cosechar de todas maneras, porque en su cabeza no aceptan lo que pasa. No estamos acostumbrados a no tener cosecha", dijo el productor.Para Edmundo Nolan, productor de la zona de Venado Tuerto,Nunca es bueno perder una ilusión."Por eso, uno está cambiando una realidadmucho menos las semillas y fertilizante, por una siembra encima haciendo que se pierda. Esa situación es un velorio", lamentó Nolan.No obstante la falta de humedad, el agricultor remarcó que los efectos en los suelos no serán los mismos que podrían haber sido hace cuatro décadas atrás,"Sí puedo decir que una seca de estas antes nos hubiera dejado con resultado cero en todo.se cuida el suelo y no se pierde de todo. Si esto pasaba hace 40 años nadie podría pasar por la ruta porque estaríamos tapados en una nube de polvo", finalizó.Por su parte, Carlos Covernton, productor de la zona, sostuvo queSabemos que pasó algo parecido en 1915, hace más de 100 años".Además, Covernton le puso números a las pérdidas:, y pasó de un rinde esperado de 50 qq/ha a 25 qq/ha. Pero el problema es que de lo que iba a rendir 25 qq/ha, se perdió el 80% por las heladas. O sea, se va a cosechar el 20% de lo sembrado con la mitad del rinde".Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich, destacó la gravedad de la sequía y dijo que "si bien hemos sufrido secas bastante fuertes como en 2008 y 2017, este año vivimos una situación mucho más compleja.lo cual produjo la tormenta perfecta para que los cultivos de invierno estén destrozados".Según Josifovich, de las 30.000 hectáreas que se sembraron con el cereal en la zona de Pergamino, uno de los puntos más castigados de la zona núcleolo que significa menos ingresos para las familias, menos trabajo para los transportistas y menor uso de combustibles y los contratistas van a trabajar al costo, y todas esas pérdidas se van a derramar en la economía en principio regional, pero después lo hará en la nacional".