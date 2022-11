Germán Martínez: "Poner en clave electoral el discurso de Cristina es bajarle el precio"

Germán Martínez señaló que la Vicepresidenta habló sobre "la necesidad de un nuevo acuerdo democrático". Foto: Víctor Carreira.

Cristina Fernández de Kirchner, en el acto del jueves en La Plata por el Día de la Militancia. Foto: Cris Sille.

Sobre las PASO y la renta inesperada

"Somos capaces de permanecer unidos y trabajar juntos" en la Cámara de Diputados, dijo Martínez. Foto: prensa Diputados.

La actividad parlamentaria

El presidente del bloque del Frente de Todos (FDT) en la Cámara de Diputados,, consideró este sábado que "poner en clave electoral" el discurso que Cristina Fernández de Kirchner pronunció el jueves pasado en La Plata por el Día de la Militancia "es bajarle el precio" y consideró que la Vicepresidenta "hizo un llamado a todos para mejorar los problemas"."Poner el discurso de Cristina en el plano electoral es bajarle el precio, porque ella lo que hizo fuede una dirigente", dijo Martínez en declaraciones a CNN Radio.El diputado nacional precisó que la Vicepresidenta habló sobreasí como "de la importancia del crecimiento económico con el agregado de valor, la generación de empleo, y la distribución del ingreso"."Además, nos interpeló positivamente, algo que los espacios políticos siempre necesitan", puntualizó.Martínez sostuvo también que en lo personal encontró en el discurso de la expresidenta, "un montón de elementos que estuvieron presentes a lo largo de nuestro gobierno", y que ellaTambién dijo que "no somos inocentes" respecto del 2023 pero que "la clave pasa por poner toda la mirada y energía en lo que vive la sociedad argentina hoy" ya que "sino el puente de comunicación va a ser muy difícil" así como "la reconstrucción de la confianza, algo que se hace, en clave de gestión".Por otra parte, consultado sobre las, Martínez puntualizó que el tema "nunca fue parte de la agenda parlamentaria"."Hay temas que generan en los medios de comunicación una discusión política, pero que no son parte de la agenda parlamentaria, y este fue uno de esos", dijo el presidente del bloque del FDT tras recordar que "no hubo ningún proyecto presentado" para suspenderlas.Por otro lado, sobre la iniciativa que apunta al pago de la renta inesperada, Martínez confió: "Estoy hablando con distintos bloques para ver si en ese u otro formato".También pidió "salir del título" en referencia al nombre de la iniciativa, ya que "en definitiva se trata de lograr que los que ganaron mucho durante la guerra hagan un aporte para sostener el modelo de inclusión social".A modo de balance sobre el trabajo parlamentario, Martínez dijo que "a lo largo de este año no estuvo exento de dificultades" pero consideró que "logramos transitar un camino que nos permitió cosas importantes"."La máxima expresión de esto fue haber conseguido lacon 180 votos afirmativos. Eso, que para un oyente puede no significar nada, en la Cámara de Diputados es un apoyo del 70%", afirmó.En tanto, consultado sobre la, Martínez respondió: "hablo mucho con los compañeros y compañeras que integran mi bloque, que son 118 diputados y diputadas con procedencias, historias y trayectorias distintas; y veo en todos una enorme vocación por construir en conjunto"."Me parece que a medida que fue pasando el año hubo momentos donde se hablaba de la posibilidad de tener alguna ruptura o escisión, y todos ayudamos entendiendo que si estamos juntos, las chances de lograr objetivos son más altas", dijo.Finalmente, señaló que "el dispositivo legislativo es un reflejo de cómo se va trabajando en otros espacios de una" y agregó: "Si somos capaces de ir a un año que va a tener sus desafíos, porque además de la gestión vamos a estar metidos en la dinámica electoral, pero además; estoy convencido que eso va a sostenerse en la Cámara de Diputados".