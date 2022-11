"Estar en una Copa del Mundo es lo más lindo que te puede pasar"

Almada a las ordenes del DT. / Foto: TW@Argentina.

El mediocampista ofensivo Thiago Almada,para jugar el Mundial con el seleccionado de Argentina, admitió este sábado que "estar en una Copa del Mundo es lo más lindo que le puede pasar a un futbolista", antes de sumarse a la práctica que dirigirá más tarde el entrenador Lionel Scaloni., confesó Almada, de 21 años, poco después de haber arribado al aeropuerto de Doha procedente de Buenos Aires.El jugador surgido de Vélez Sarsfield, actualmente en el Atlanta United, de la MLS estadounidense, fue citado de urgencia por Scaloni para reemplazar al tucumano Joaquín Correa, lesionado en la rodilla izquierda, en uno de los dos cambios que debió realizar el DT, junto al de Angel Correa por Nicolás González, también por lesión., añadió el hábil Almada sin poder ocultar su felicidad.El exVélez también se refirió a los elogios que recibió de parte del capitán y emblema del seleccionado argentino, Lionel Messi, quien declaró que se trataba de un "jugador rápido y pícaro, que no le tiene miedo a nada y encara"."Lo tomé como un gran halago, que me ayuda a seguir esforzándome, a tratar de intentar estar en el nivel que están ellos", concluyó Almada, nacido en Fuerte Apache.Almada y Angel Correaque Scaloni tiene previsto realizar en la tarde de este sábado para pulir los detalles con miras al estreno mundialista que será el martes a las 7 (hora de Argentina) ante Arabia Saudita en el Estadio Lusail, por el Grupo C que completan México y Polonia.