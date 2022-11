El presidente de la FIFA, contra la "hipocresía y doble moral" de los países occidentales

⚽ "Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante", dijo Gianni Infantino en una rueda de prensa la víspera de la apertura del Mundial de #Catar2022 #AFP #AFPdeportes pic.twitter.com/IHSiS2gYGF