Lewandoswski afirmó que Argentina "es el gran favorito de la Copa del Mundo"

Robert Lewandowski / Foto: AFP.

El goleador, figura del seleccionado deque integrará el Grupo C con la Argentina en la Copa del Mundo de Qatar, afirmó hoy que el equipo que dirige el santafesinoes "el gran favorito" para conquistar el torneo ecuménico que comenzará el domingo próximo."Brasil, Argentina... Probablemente España y Francia. Estos equipos son para mí el top de favoritos", expresó Lewandoswski al ser consultado por la agencia de noticias francesa AFP sobre sus favoritos a ganar el Mundial.El conjunto polaco debutará el martes próximo contra México, dirigido por el argentino Gerardo Martino, luego enfrentará a Arabia Saudita, el 26,. Es el gran favorito del grupo y de toda la Copa del Mundo, hace 36 partidos que no pierde. Sabemos que no tenemos el mejor equipo, pero haremos todo lo posible. Estamos concentrados en jugar contra México. Conocemos nuestras fortalezas, necesitamos adaptar nuestra estrategia para ser mejores que nuestro rival", manifestó el delantero de Barcelona, de España, de 34 años,Al referirse al encuentro del martes próximo, aseveró: "esperamos comenzar con nota alta. México nos complicará el partido, juega un fútbol de calidad, conocemos su potencial. Los mexicanos tienen grandes cualidades, extremos dinámicos, tenemos que prepararnos para parar su ataque y aprovechar el nuestro. No somos favoritos en el grupo pero tenemos que dar nuestra mejor versión".