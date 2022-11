Denuncian que el GCBA subió 260% el gasto en el parque lineal de Caballito

Protesta vecinos parque lineal Caballito.//Foto Sille Cris

El grupo de vecinas y vecinos del barrio de Caballito que se opone a la construcción de un parque lineal sobre la avenida Honorio Pueyrredón informó que el Gobierno porteño incrementó en un 260% los fondos destinados a la obra, por lo cual insistieron en pedir la cancelación del proyecto.La denuncia responde a la proyección de gastos prevista en el Presupuesto porteño para el 2023, que fue aprobada hace una semana en la Legislatura local, en la cual está consignada una partida de $1.439.553.774 para la modificación de la avenida a partir del cierre de la mitad de sus carriles para instalar allí un corredor verde.fue anunciada para la avenida Honorio Pueyrredón en septiembre del 2021 con un presupuesto de $400.000.000, no obstante fue frenada a inicios de año debido a la orden de la Justicia local a partir de un amparo presentado por el movimiento barrial que advirtió el impacto negativo de la obra en materia vial y ambiental.los trabajosque evaluó que ya no había motivos para mantener paralizada la obra y luego de la presentación por parte del Gobierno local de algunos requisitos exigidos anteriormente."Sin ningún tipo de pudor, pero principalmente sin ningún tipo de justificación,indicaron desde la agrupación en un comunicado.Y señalaron que "es un 260% de incremento, cuando la proyección de inflación estimada que tomó el Gobierno porteño para el año próximo es de 60%", por lo que concluyeron que "no hay nada que justifique semejante aumento".En ese marco,