Taiana encabezó la inauguración de la obra "Malvinas Iluminadas" en Fabricaciones Militares

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, afirmó este viernes que, al encabezar junto al presidente de Fabricaciones Militares (FM), Iván Durigón, la inauguración de "Malvinas Iluminadas", una obra del artista Alejandro Marmo emplazada como parte de las conmemoraciones del 40° aniversario del Conflicto del Atlántico Sur que se desarrollan este año."Las Malvinas son el símbolo de la soberanía porque encarnan, además, una parte significativa del futuro de la Argentina del siglo XXI en la lucha por los recursos renovables y no renovables y lo hace desde la perspectiva de un desarrollo con la mirada puesta en el mar, en las islas, en el Atlántico Sur y en la Antártida", explicó Taiana durante el discurso que pronunció durante la ceremonia, que se llevó a cabo en la sede de FM, en Cabildo 65 de la Ciudad de Buenos Aires.Para el ministro, resulta significativo que la obra se encuentre en FM, una empresa del Estado que fue creada en 1941 con el propósito de "fortalecer la industria de la defensa en particular y de la industrialización de la Argentina en general".Además,, cuando se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado."Hay que defender la soberanía entendiéndola como la defensa del territorio. Se trata de la defensa de la vida de los argentinos y argentinas y de poder dirigir nuestros destinos en favor del bienestar de nuestro pueblo. Inaugurar un monumento a Malvinas en los 40 años y en Fabricaciones Militares tiene un doble sentido, porque Fabricaciones Militares en sí mismo es un símbolo de soberanía", sostuvo el ministro en diálogo con Télam.Y agregó: "Exponer las Malvinas es exponer un reclamo de soberanía siempre presente que identificamos los argentinos como lo que nos pertenece, lo que es nuestro y lo que nos han quitado".Por otra parte, el ministro consideró queEstuvieron presentes durante la inauguración la secretaria de Investigación, Politica Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro; el vicepresidente de FM, Oscar Galante así como otras autoridades y trabajadores.En tanto, el presidente de FM,y que la fábrica militar tiene que volver a ser lo que alguna vez fue"."Como dijo (la vicepresidenta) Cristina (Fernandez de Kirchner) no 'hay buenos y malos, hay intereses' y luego de un largo proceso, de las privatizaciones de los 90, hoy estamos trabajando para reestructurar la fábrica militar", remarcó.En este sentido, expresó que "actualmente el panorama es mucho mejor, la mayoría de las plantas están funcionando a pleno" y anticipó que en los primeros meses de 2023 se realizará la reapertura de la planta de FM de la localidad de Azul.En el inicio del acto la banda militar "Ituzaingó" del Regimiento de Artillería 1 tocó para los presentes marchas y canciones patrióticas en honor a los caídos en Malvinas, tras lo cual se entonó el himno argentino en la voz de Fabio Santana, excombatiente de Malvinas.Tras la reproducción de un video homenaje producido por el Ministerio de Defensa, en que se resaltó que, Taiana y Durigon procedieron a descubrir la obra.Al costado del escenario montado en el frente de la fachada del edificio de FM, sobre la avenida Cabildo se exhibieron fotografías emblemáticas tomadas a lo largo de la guerra de Malvinas, en su mayoría, del acervo fotográfico de la agencia nacional de noticias Télam.Como cierre, la banda militar "Ituzaingó" y el excombatiente Santana entonaron la Marcha de Malvinas.La obra que de ahora en más podrá verse al costado izquierdo de la entrada del edificio de FM, fue producida por el reconocido artista plástico argentino Marmo, quien es autor, además, de los dos murales gigantes de Eva Perón expuestos en las fachadas del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado sobre la Avenida 9 de Julio en el centro porteño.a esta agencia.Para Marmo, "Malvinas Iluminadas es parte y es autoría de los veteranos, yo soy un simple ciudadano que viene a acompañar la causa".