Elon Musk no decidió aún si se restablecerá la cuenta de Donald Trump

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.



Trump decision has not yet been made. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

Note, this applies just to the individual tweet, not the whole account — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

El, anunció este viernes que se "restablecen ciertas cuentas" de usuarios suspendidas en la plataforma, pero que "todavía no tomó una decisión sobre (Donald) Trump".El magnate sudafricano tuiteó que las cuentas de la comediante y humorista estadounidense Kathy Griffin, del psicólogo canadiense Jordan Bernt Peterson, junto con el sitio web conservador de sátira de noticias Babylon Bee "han sido restablecidas", pero que "aún no se ha tomado una decisión sobre la cuenta de Donald Trump"."Twitter no permitirá que nadie que haya sido eliminado de la plataforma por infringir sus reglas vuelva a ingresar hasta que tengamos un proceso claro para hacerlo, lo que llevará al menos unas semanas más", tuiteó días atrás Musk, previo a las recientes elecciones intermedias.El expresidente Trump fue expulsado de la plataforma poco después del asalto que fue realizado por parte de sus simpatizantes al Capitolio, el 6 de enero de 2021, con el intento de impedir la certificación electoral de su rival demócrata Joe Biden, quien resultó ganador de las elecciones de 2020.El anuncio del inversionista sucedió momentos antes de que el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, designara un fiscal independiente para encabezar investigaciones penales sobre Trump, tres días después que el expresidente anunciara su nueva candidatura a la Casa Blanca, para 2024.En un tuit del martes pasado, Musk dijo que habló "con varios jefes de grupos de derechos de las minorías sobre cómo Twitter continuará luchando contra el discurso de odio y el acoso", añadiendo que "haría cumplir su política sobre integridad electoral"."La nueva política de Twitter es la libertad de expresión", pero los mensajes "negativos y de odio" serán "desmonetizados al máximo" por lo que "no habrá ninguna publicidad u otra ganancia para Twitter", advirtió el empresario."No encontrarás ese tuit a menos que lo busques específicamente, lo cual no es diferente del resto de lo publicado en Internet", agregó Musk.