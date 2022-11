Captura de video.

"La memoria de Taty" es un corto documental realizado por Natalia Villegas que recientemente fue premiado en la categoría Derechos Humanos del Festival Internacional de Cine Invisible Film Sozialak de Bilbao , España.El mismo narra la transformación de aquella mujer, Taty, que en junio de 1975, a los días de regresada de un viaje de placer por Europa, tuvo que enfrentar la desaparición de su hijo Alejandro, de 20 años. “Estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, pero Alejandro parió a Taty Almeida”, expresa ella misma en el documental. A continuación, la entrevista con la realizadora.- La película es un cortometraje de 20 minutos que nació en el contexto del curso de Creación Documental que diseñé para Platzi, plataforma de educación cuya misión es transformar la economía de los países en desarrollo en economías digitales, capacitando a la próxima generación de profesionales en diversos temas como programación, marketing, diseño y por supuesto, contenido audiovisual. En ese contexto nace el documental de Taty. Siempre admiré la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, así como su manera de enfrentar el dolor con amor. Crecí con sus mensajes y tuve el honor de conocer personalmente a Taty Almeida en el 2018, contando con su apoyo en algunos momentos difíciles. Las charlas con ella siempre me llenaron de valores, de verdades y de reflexiones. Me han enseñado justamente a transitar la vida con amor, a luchar por lo que creo justo y a ser consciente de las necesidades del otro. Decidí crear este documental para que la comunidad de Platzi, que está formada por personas de todas partes del mundo, especialmente de Latinoamérica, pudiera escuchar a Taty y recibir ese mismo mensaje: que la sensibilidad no quita fortaleza y que no hay mejor forma de luchar por lo que creemos justo que con la bandera del amor.- La obra poética de Alejandro tiene un lugar importante en el documental porque tuvo un lugar importantísimo en la historia de Taty. Es a través de esas 24 poesías que Taty conoce y entiende la otra faceta de su hijo, desconocida hasta entonces: la faceta de la militancia. Es a través de esas poesías (en especial de la última dedicada a ella), que Taty entiende que su hijo sabe que lo van a matar y que se está despidiendo. Como cuenta Taty en el documental, el encuentro con esas poesías es el momento en que Alejandro parió a Taty Almeida. A partir de allí, Taty toma la posta de su hijo. Esa misma posta que ella nos deja al final del documental.- Cuando comencé el proceso de creación del documental no lo hice realmente pensando en lo que podría significar a futuro. Lo hice por la importancia que tiene la historia en el presente. Sí soy consciente que el documental retrata a Taty, que es una de las mayores referente de Madres de Plaza de Mayo, mujeres que han luchado contra los poderes más nefastos del país. Y lo continúan haciendo. También siendo yo directora mujer y con el poco lugar que aún hay para nosotras en la industria, todo cobró otro sentido y otro valor con el correr del tiempo. Ahora con el documental ya terminado, premiado y con otro tipo de análisis puedo entender la importancia histórica que tiene el contenido de la obra: Taty leyendo el último poema de su hijo, dedicado a ella; su acercamiento a Madres, el pedido de búsqueda de la ONU, su encuentro con los compañeros de Alejandro y esa posta que Alejandro le dejó a ella y que Madres ahora nos deja a toda la sociedad argentina, en especial a los jóvenes. En su conjunto todo se resignifica: yo como directora mujer contando parte de la historia de Taty que es la historia también de las mujeres Madres de Plaza de Mayo, historia que termina siendo premiada en un Festival social y enfocado en la equidad de género; y en la categoría de Derechos Humanos.- Si bien la historia de Taty es también la historia de todas las Madres de Plaza de Mayo, hay particularidades que también, creo, merecen ser contadas. No solo a nivel personal, sino como organismo de DDHH y su impacto a nivel regional y mundial. Siento que estamos en una época donde debemos recuperar este tipo de mensajes, porque si no lo hacemos, el silencio que dejamos comienza a ser terreno fértil para la construcción de mensajes y discursos de odio. Debemos construir Memoria desde la palabra, desde las imágenes, los sonidos y las reflexiones. Creo fuertemente en el poder de conexión que tienen las obras audiovisuales con el sentir de las personas. Por eso, sí, el interés y el proyecto existen, pero estamos en etapas muy tempranas.