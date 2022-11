Capusotto intentará revelar su "lado oculto" en el teatro

La periodista Gianpaolo y Capusutto recrean anécdotas y situaciones de la vida personal del popular actor cómico.

"El lado C de Capusotto",, quien promete revelar "el lado oculto de todo artista", tendrá una función el próximo sábado 26 de noviembre a las 21 en el Teatro Gran Rivadavia."Esto que hacemos con Nancy es interesante; y el teatro sería más o menos parecido, una mentira contada como verdad, entonces funciona como si fuera un espectáculo", dijo Diego Capusotto a Télam para definir la dinámica sobre el escenario del espectáculo que se viene presentando en distintas plazas del país.serán repasados en una propuesta que combinará la charla en vivo con material audiovisual y un posterior diálogo con el público.Ajeno a la exposición analógica y digital de su vida privada,de "uno de los mayores referentes del humor argentino".Sobre este punto, el hacedor junto a Pedro Saborido del icónico "Peter Capusotto y sus videos", explicó que prefiereque tener redes y hacerlo circular en el día a día porque no me interesa contarlo de esa manera".las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o en fullticket.com) el espectáculo continúa el domingo 27 en el Teatro Maipú de Banfield (Maipú 380, las entradas en la boletería o por alternativa teatral) y luego hará temporada 2023 por la Costa Atlántica.