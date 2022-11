Hablar del clítoris: cuando el sexo también produce bienestar

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Cecilia Ce es una de las voces más potentes y desprejuiciadas a la hora de hablar sobre sexualidad

Hablemos del clítoris

Mientras el 95 % de los hombres alcanzan el orgasmo en una pareja heterosexual, en las mujeres el porcentual baja a 65 %

Diez mil fibras Un estudio presentado a fines de octubre pasado por la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, Estados Unidos, estimó que el clítoris tiene más de 10.000 terminaciones nerviosas, frente a las 8.000 que se estimaban hasta ahora.



“Es sorprendente pensar en más de 10.000 fibras nerviosas concentradas en algo tan pequeño como el clítoris”, dijo el médico Blair Peters, quien condujo el estudio, y lo compraró con otras estructuras más grandes del cuerpo humano, como el nervio medio, que atraviesa la muñeca y la mano, que cuenta con unas 18.000.



El estudio se realizó a partir del tejido nervioso del clítoris de siete hombres transgénero adultos, quienes se postularon como voluntarios para la investigación que aportó las últimas novedades acerca del único órgano en el cuerpo humano que tiene como función exclusiva generar placer.



Los investigadores especificaron que los datos recopilados pueden servir para mejorar la calidad de vida de mujeres y personas con vulva en un campo históricamente ignorado.



La brecha orgásmica

Algo está cambiando

Mariana Isasi, jefa de Unfpa-Argentina, reclamó garantizar el derecho al placer a todas las mujeres y personas con vulva.

Para ser más libres (y felices)

“Si lográramos garantizar el derecho al placer de todas las mujeres y las personas con vulva, significaría que hemos avanzado” Mariana Isasi, Unfpa-Argentina

Escribo a @lic.ceciliace en el chat de Instagram. Le digo que leo sus posteos, que me gusta el desprejuicio con el que hablaba, el compromiso para desarmar la pacatería y los, a la masturbación, al deseo.También le comento que quiero hablar del clítoris, del derecho al placer, de los caminos inexplorados, y censurados, para vivir una sexualidad plena. Antes de que ella responda, Instagram tiene algo para decir: advierte que debo guardar “respeto” y utilizar “lenguaje apropiado”. Es decir, queson “palabras inapropiadas”. Algo así como una falta de respeto.Ahora me queda claro. De eso no se habla. Y de eso, precisamente, es de lo que íbamos a hablar. Del clítoris, único órgano destinado exclusivamente al placer. Del desconocimiento y la invisibilización del cuerpo cuando produce goce. De la sexualidad y el bienestar. De la relación entre anatomía y derechos; de la geografía corporal que sigue condenada a la oscuridad.“Quienes históricamente estuvieron, y están, detrás de la ciencia y la investigación son hombres. Vivimos en un contexto patriarcal que ha estado al servicio del hombre, donde el”, dice la sexóloga y escritora Cecilia Ce, quien con más de un millón de seguidores en Instagram es una de las voces más influyentes y desprejuiciadas para hablar sobre sexualidad y placer desde una perspectiva de género.“No es casual -agrega la autora de “Vinculear” en diálogo con Télam- que la problemática sexual más investigada y desarrollada sea la disfuncion erectil”.“A lo largo de la historia se difundió muy poca información sobre el goce de las mujeres y personas con vulva. No han sido alentadas a conocer su cuerpo, a auto explorarse, porque hasta hace poco tiempoy, sobre todo, porque el tema no ha sido considerado ‘serio’ o ‘importante’”, asegura el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), quien acaba de lanzar en nuestro país, junto a la empresa Tulipán, una campaña sobre el derecho al placer.Con el lema “La historia incompleta del placer”, la iniciativa hace eje en la historización y la información sobre el clítoris. Es que recién en 1998 la uróloga Helen O'Connell mostró en detalle el clítoris, su anatomía y funciones. Este “retardo” de la ciencia puede explicarse por dos razones: no cumple ninguna función reproductiva y sólo se halla en los cuerpos de personas nacidas mujeres.“Si lográramos garantizar el derecho al placer de todas las mujeres y las personas con vulva, significaría que hemos avanzado en una enorme cantidad de derechos previos, como el derecho a una vida sin violencia,, el consentimiento o el derecho a recibir educación sexual integral”, asegura Mariana Isasi, Jefa de Oficina de Unfpa-Argentina.Para las Naciones Unidas el placer sexual y el goce en la sexualidad constituyen una parte indescindible de los derechos humanos. Y para que estos se cumplan efectivamente debe haber decisiones libres e informadas sobre la sexualidad y las opciones reproductivas, como así también acceso a la información y educación sobre salud sexual. Para ello -sostiene el organismo multilaretal- es clave la capacidad de expresar la sexualidad sin discriminación, violencia o estigma en todos los ámbitos.En la pared de un baño público, en el repaldo del asiento del colectivo o en el paredón de una fábrica abandonada puede haber dibujado un pene. Nunca un clítoris. Algo similar puede ocurrir en algunos ámbitos más formales, desde charlas sobre sexualidad hasta conversaciones más o menos cotidianas,. El placer, propio y ajeno, solo parece depender de él.Esta disparidad no resulta inocua, ya que coloca el placer de un solo lado: el del varón dador, reproductor, activo. El impacto de esta asimetría en la calidad de vida es evidente. Para la revista Asociación Médica Argentina, el placer es uno de los pilares del bienestar.La publicación asegura que tener una sexualidad saludable disminuye la ansiedad y la frustración, mejora la calidad del sueño y combate la depresión,en todas las edades, pero principalmente en los adultos mayores.El conocimiento y la información sobre la vulva y el clítoris es también una cuestión de salud pública. “Debemos conocer la anatomia de la vulva porque aún hoy se dañan nervios en cirugías por desconocimiento”, advierte Cecilia Ce, quien además es psicóloga.Y agrega que “los médicos y profesionales de la salud no contamos con formación en placer y sexualidad femenina. Todos tenemos el derecho a entender y. Aún hoy, en varios países del mundo, se realizan mutilaciones genitales en mujeres. Se somete a la ablación del clítoris y se cosen los labios para impedir el placer”.Un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior y citado por Unfpa estableció que, en una relación heterosexual, los varones tienen dos veces más orgasmos que las mujeres. El trabajo discrimina el porcentaje según género y orientación sexual.En el primer puesto del “ranking orgásmico” se encuentran los hombres heterosexuales, con un porcentaje del 95 %; luego los gays con un 89 %; los varones bisexuales con un 88 %; las lesbianas con 86 %; y las mujeres bisexuales 66 %. En el último lugar se encuentran l. Conocer, explorar y jugar con el propio cuerpo parece ser la clave para acortar lo que la propia invetigación señala como “brecha orgásmica”.Explorar es jugar. Y también conocer. La satisfacción, el acceso al placer, empiezan con el conocimiento del propio cuerpo. Allí la brecha comienza a estrecharse. Y aquí es clave otro tabú: la masturbación. La autosatisfacción en la sexualidad sufre condena moral y persecusión. Por pecaminosa, ociosa, improductiva, placentera.“La masturbación es tan importante para el hombre como para la mujer”, detalla Cecilia Ce. “No hay diferencias. Es importante que seade creer que somos sucias o promiscuas al hacerlo. Nos brinda placer y autoconocimiento”.Que el placer sexual de mujeres y personas con vulva no quede supeditado al varón y a su anotomía aparece como un desafío central a la hora de hacer realidad el derecho al placer. Esta posibilidad parece ganar terreno en el debate público, muchas veces acompañado por políticas públicas, como en nuestro país fue la sanción, hace ya veinte años, de la ley 25.673, que reconoció la salud sexual y reproductiva como derecho de todos.Sin embargo, y a pesar de las normas y movilizaciones que desde entonces marcarony diversidad, el derecho al placer sexual sin distinción de sexos y pronombres sigue en disputa.“Hay cambios gracias al movimiento feminista de los últimos años, pero aún queda mucho por hacer”, asegura la autora de “Sexo ATR” y “Carnaval toda la vida”, ya que “estamos ganando en derechos, pero necesitamos garantizarlos y asegurar el acceso a la información”.“Se trata de una busqueda por la libertad y el derecho a decidir cómo viven las personas su sexualidad”, suma Cecilia Ce. “El movimiento sex positive -agrega- busca reconocer que la sexualidad humana es diversa y amplia: no existe una definición única de lo ‘normal’ ".A su vez, se trata de “no juzgar ni avergonzar, de reconocer que tenemos derechos sexuales, incluído el derecho a una educación sexual positiva, integral, apropiada y que incluya el placer”.Para la sexóloga, que con en sus intervenciones llena teatros, de lo que se trata es de “comprender que casi cualquier comportamiento totalmente consensuado puede ser bueno para alguien, y que”.El derecho al placer y el cuerpo en el que este se hace efectivo necesitan de uno, pero también de otro. “La sexualidad sólo puede expresarse plenamente en una atmósfera-contexto de consentimiento. No hay sexo positivo sin consentimiento. Consentimiento informado, no coercitivo”, puntaliza Cecilia Ce.Concer el clítoris, saber sobre el propio cuerpo, no prescribe una forma de amar sino una posibilidad. “El sexo que alguien tiene o no tiene describe su actitud sobre la diversidad sexual y los derechos sexuales”, describe la experta.“No es una forma de juzgar a los demás por no disfrutar del sexo ni una nueva norma sobre lo que la gente debe hacer en su vida sexual. Tampoco una licencia para asumir que tu respuesta, experiencia, deseos y sentimientos sexuales son o deberían ser compartidos por todos los demás”, subraya.Es en este contexto, donde lo que se tiene que saber muchas veces se ignora, o directamente se veda, en que se produce la paradoja:. En los medios de comunicación, las redes sociales, la publicidad, las charlas cotidianas. Aunque muchas veces como producto, mercancía, objeto de consumo, algo que termina consolidando los prejuicios, la discriminación y una cultura falocéntrica.“Hay que dar herramientas para construir un pensamiento crítico”, apunta Ce a Télam. “Hoy por hoy, en la sociedad individualista-consumista y en la era de la hiperproductividad, todo mensaje suele ser un mensaje de consumo que nos alienta a ser productivos”.“El desafio con la sexualidad -concluye- es, que podamos comprender que somos seres diversos”.Así, la cama puede resultar más amplia, diversa, disfrutable. Así, quizás, podamos recuperar la capacidad de amar gozando (también) con el cuerpo.