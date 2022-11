Benzema podría quedar afuera del debut ante Australia por una lesión muscular

El francés entrena de forma diferenciada. / Foto: AFP.

El goleador Karim Benzema, una de las figuras del seleccionado de Francia, continúa entrenando en forma diferenciada debido a la lesión muscular que arrastra desde hace un mes y es difícil que pueda estar el martes ante Australia en el debut del campeón del mundo en Qatar.En ese contexto, la estrella del Real Madrid llegará al debut sin haberse recuperado a tiempo ni haber participado de los partidos amistosos previos que jugó Francia, lo que motivaría al entrenador Didier Deschamps a descartarlo, según publicó el periódico catalán Mundo Deportivo.Benzema, de 34 años y que no jugó el Mundial de Rusia 2018 en el que Francia se consagró campeón del mundo, faltaría ante los australianos el martes pero sí podría integrar el equipo en el segundo partido del Grupo D, el sábado 26 de noviembre ante Dinamarca.Otro francés que se perdería el debut es el defensor del Manchester United Raphael Varane, también afectado por una lesión muscular y entrenando al margen junto a Benzema.Francia sufrió tres bajas antes del Mundial -las de N'golo Kanté, Presnel Kimpembe y Christophe Nkunku- mientras que una figura como Paul Pogba no llegó a recuperarse a tiempo de una lesión que arrastra desde agosto pasado y se sabía que no llegaría.