La lista completa de los ganadores de los Grammy Latinos

Foto: Camila Godoy/Archivo

Una noche con presencia argentina

📸 ¡Así fue La Noche Más Importante de la Música Latina! #LatinGRAMMY ✨ pic.twitter.com/03oHUXb9IF — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 18, 2022

La lista completa de ganadores

y el pianista tangueroson los artistas argentinos que fueron galardonados anoche en la ceremonia 23 de los Premios Grammy Latinos en la que el músico uruguayoresultó el más premiado.El máximo galardonado de la noche fue el músico uruguayo, quien se alzó cona las que estaba nominado: Canción del año y Grabación del año por "Tocarte" junto a C. Tangana; ·Mejor Arreglo por "El plan maestro" junto a Fernando Velázquez y Mejor canción en lengua portuguesa por "Verdo Sardo" con Marisa Monte.Drexler también se alzó con la Mejor Canción Alternativa por "El día que estrenaste el mundo", en tanto en la categoría Mejor Canción Pop hubo un empate entre su tema "La guerrilla de la concordia" y "Tacones Rojos", de Sebastián Yatra y Pablo María Rousselon.Detrás del uruguayo siguió, con cinco galardones: Mejor álbum de música urbana por "Un verano sin ti", Mejor Interpretación de reggaetón por "Lo siento BB" con Tainy y Julieta Venegas, Mejor canción de rap/hip hop por "De museo", en tanto por "Titi me pregunto" se alzó con el premio en las categorías Mejor fusión urbana y Mejor canción urbana.Por su parte, Rosalía, con su discose alzó en las categorías Álbum del año, Álbum de música alternativa, Mejor diseño y Mejor producción.En cuanto a los premios para artistas locales, en la gala realizada en Las Vegas,obtuvo los tres premios Grammy Latinos a que aspiraba al imponerse en el rubro Mejor disco de pop-rock por "Los años salvajes" y en los apartados de canciones de rock ("Lo mejor de nuestras vidas") y pop-rock ("Babel" que grabó junto a Carlos Vives).El músico y compositor rosarino que este año celebra las tres décadas de "El amor después del amor", su trabajo de mayor impacto, con una gira planetaria, acaba de ser nominado a los Grammy generales por "Los años salvajes".Por su parte, la banda platenseque este año giró por Nueva York, Madrid, Barcelona, Berlín, Londres, Dublín, París, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Asunción, San Pablo, Santiago de Chile y Montevideo y anunció que despedirá el 2022 el 21 de diciembre en el Estadio Obras de Buenos Aires, se impuso entre los discos de rock gracias a "Unas Vacaciones Raras".En tanto, en el apartado de Tango, el pianista chaqueñologró el galardón por su álbum "Horacio Salgán Piano Transcriptions" donde, según sus propias palabras a Télam, "hago un humilde homenaje a Salgán, un gran músico que ha marcado la carrera de muchos pianistas que nos dedicamos al tango, por no decir todos. Realmente es un faro en la literatura pianística del tango".Grabación del año: • "Tocarte" - Jorge Drexler y C. TanganaMotomami - Rosalía"Tocarte" - Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez C. Tangana -Angela Alvarez y Silvana EstradaDharma - Sebastián YatraAguilera - Christina Aguilera"La guerrilla de la concordia" - Jorge Drexler / "Tacones rojos" - Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort y Sebastián Yatra"Tití me preguntó" - Bad Bunny"Lo siento BB:/" - Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas -"Un verano sin ti" - Bad BunnyDe Museo - Bad Bunny"Tití me preguntó" - Bad BunnyUnas Vacaciones Raras - Él Mató A Un Policía MotorizadoLo Mejor De Nuestras Vidas - Fito PáezLos Años Salvajes - Fito PáezBabel - Fito Páez & Carlos Vives"Motomami" - RosalíaEl Día Que Estrenaste El Mundo - Rafa Arcaute, Jorge Drexler & Federico Vindver.Pa'lla Voy - Marc Anthony.Feliz Aniversario - Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina.Entre Mar Y Palmeras - Juan Luis GuerraGonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola Live In Marciac - Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola.Cumbiana II - Carlos VivesMala - Marc Anthony & Álvaro Lenier Mesa."Tinta y tiempo" - Jorge DrexlerEp #1 Forajido - Christian NodalAbeja Reina - ChiquisPara Que Baile Mi Pueblo - Bobby PulidoLa Reunión (Deluxe) - Los Tigres Del NorteComo Lo Hice Yo - Edgar Barrera, Carin León & MatisseMaxixe Samba Groove - Hamilton De HolandaAncestros Sinfónico - Síntesis, X Alfonso y Eme AlfonsoHoracio Salgán Piano Transcriptions - Pablo EstigarribiaLibres - Las MigasMirror Mirror - Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés