Dictan el veredicto en el juicio al acusado de dejar grave al playero de un garaje

La Justicia da a conocer este viernes el veredicto en el juicio que se le sigue a un joven de 18 años que hace casi un año golpeó y dejó en gravísimo estado a un empleado de una playa de estacionamiento del barrio porteño de Monserrat, informaron fuentes judiciales.La audiencia se desarrolla desde las 10 en el Juzgado Penal y Penal Juvenil 11, a cargo de del juez Alejandro Villanueva, luego de que este jueves durante su alegato el fiscal de ese fuero Mauro Tereszko solicitara que se declare al acusado, de entonces 17 años, culpable de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones gravísimas en perjuicio de Arturo López (67), quien permanece internado desde entonces en una clínica privada.Además, en su alegato, el fiascal pidió la prisión preventiva en el caso de que el juez dicte sentencia de responsabilidad y culpabilidad.En tanto, la querella, representada por Miriam Luna, abogada y madre de Agostina y Florencia, hijas de la víctima, adhirió a la acusación de la fiscalía.Por su parte, la defensa oficial requirió que el hecho sea encuadrado como lesiones culposas, una calificación legal más benigna para el acusado, es decir que consideró que el adolescente no se representó la gravedad del golpe ni sus consecuencias en el cuerpo y la salud de López."Mi papá un día salió a trabajar y nunca más volvió a la casa, y no murió de suerte, pudo haber muerto en el minuto uno. Es un momento clave para que pueda haber una sentencia ejemplar sobre la violencia", dijo Agostina López, una de las hijas del playero, quien previo a los alegatos dijo sentirse "muy nerviosa y ansiosa por lo que pueda llegar a pasar".La joven dijo que espera una ondena "ejemplar" y recordó que a raíz de este episodio su papá "sigue internado en la clínica tratando de recuperarse, de salir de la mejor manera posible de esa piña tan fuerte que le provocó secuelas de por vida".Por haber sido el acusado menor de edad -actualmente con arresto domiciliario- cuando sucedió el episodio, el juicio se realizó de manera reservada y no se pueden brindar precisiones del caso hasta que concluya.Según fuentes judiciales, luego del veredicto llegará la cesura del juicio (imposición de pena) que dependerá de la calificación legal escogida por el magistrado.La tentativa de homicidio prevé una pena de 3 a 12 años de prisión, pero podría ser disminuida por la condición de menor de edad del acusado al momento del hecho.Como las lesiones sufridas por López son de características neurológicas irreversibles (afasia), el acusado podría recibir de manera subsidiaria una condena por el delito de lesiones gravísimas.El hecho que se investiga ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, en el garaje de la calle Moreno al 800, cuando López fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.En las imágenes de la cámara de seguridad que entonces se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea de forma sorpresiva a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, tras lo cual queda inconsciente en el lugar.Tras el ataque, el joven estuvo casi cinco meses prófugo hasta que se presentó ante la Justicia el 29 de abril a las 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situada en la calle Perón 2048, en el barrio porteño de Balvanera.Los voceros dijeron que el adolescente se encontraba escondido en una comunidad gitana de la localidad bonaerense de General Rodríguez, contradiciendo las versiones de su padre, quien había dicho a Télam que se hallaba oculto en Uruguay.