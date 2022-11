Guía de espectáculos musicales y teatro de la semana

"Conurbano cotidiano", En "El galpón de Guevara"

VIERNES 18

MÚSICA

TEATRO

SÁBADO 19

MÚSICA

La Perra que los Pario, en CampingBA (Av. Libertador 999) 21hs.

Nathy Peluso, en el Movistar Arena.

TEATRO

DOMINGO 20

MÚSICA

TEATRO

LUNES 21

MÚSICA

TEATRO

MARTES 22

MÚSICA

TEATRO

MIÉRCOLES 23

MÚSICA

TEATRO

"Lo que el río hace" , en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín.

JUEVES 24

MÚSICA

Andres Calamaro en el Movistar Arena (Humboldt 450) 20.30hs.

TEATRO

-Nathy Peluso (urbana)Movistar Arena (Humboldt 450) 21hs.-Juan Falu (guitarra)y Nadia Szachniuk (voz)-Weste (canciones) cumple 10 años y presenta Wish WishXirgu Untref (Chacabuco 875) 21hs.-Sexteto Mayor (tango)Torquato Tasso (Defensa 1575) 22hs-Milonga con orquesta en vivo: Santa CalaveraCentro Cultural Borges (Viamomente 545) 18.30. Entrada libre.-La condena de CaínThe Roxy (Niceto Vega 5542) 20hs-Amores tangosLa Trastienda (Balcarce 460) 20.30hs.-AmbkorLa Trastienda (Balcarce 460) 22.30hs.-ZaramayTeatro Flores (Av. Rivadavia) 19hs.-Hermanos de sangreEl Teatrito (Sarmiento 1752) 19hs.-Juane Pelegrín y Micky RodríguezDe la Ribera (Río Negro 132 - Neuquén)-Festival Toque (percusión)Distintas salas del CCK (Sarmiento 151) de 14 a 20hs. Entrada libre-Marika + Flora TristánSala Argentina del CCK (Sarmiento 151) 19hs. Entrada libre-Nico Sorín presenta Piazzolla Octeto ElectrónicoNiceto Club (Niceto Vega 5510) 20hs.-Hugo Fattoruso presenta Piano ExpressionesCafé Berlín (Av. San Martín 6656) 20.30 y 23hs.-Antonio Hart QuintetBebop Club (Uriarte 1658) 20 y 22.30hs.-Nicolás Cardozo GrupoCafé Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.-Remember ChetThelonious Club (Nicaragua 5549) 20 y 22.30hs.-This is MichaelTeatro Gran Rex (Corrientes 857) 21hs.Música Clásica-Alberto Ginastera: Turbae ad passionem gregorianamAuditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20hs. Entrada Libre.- "Conurbano cotidiano" - El galpón de Guevara (Guevara 326) 21hs.Dramaturgia y dirección: Santiago Gobernori - Actúan: Victoria Baldomir, Nicolás Giménez, Sabrina Zelaschi.- "La vida sin ficción" - Moscú Teatro (Juan Ramírez de Velasco 535) 21hsAutoría, Dirección - Actuación: Francisco Lumerman, Esteban Masturini, Rosario Varela.- "Bodas de sangre" - Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.Autoría: Federico García Lorca - Dirección: Vivi Tellas - Actúan: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen, Mbagny Sow - Bailarines: Pablo Lugones, Eugenia Roces - Cantaora: Nina Loureiro- "Engañando la pena" - Crisol Teatro (Malabia 611) 21hs.Dirección: Andrés Binetti, Martin Ortiz - Actúan: Juan Bautista Fernandini, Florencia Montero, Ailin Reggiani, Nicolás Sáenz Valiente-"Madres" - Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343) 22hs.Dirección: Josefina Pieres - Actúan: Sabrina Garciarena, Viviana Puerta, Anita Martínez y Laura Conforte.- "Plastificame el metaverso" - Area 623 (Pasco 623) 21.30hsIdea: Estefanía Bianchi - Dirección y coreografía: Agustín Julián Álvarez - Intérpretes: Estefanía Bianchi, Lourdes Dakak, Silvia Mancha y Ángela Epuyao.- "El mundo es más fuerte que yo" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hsAutoría: Juan Coulasso y Victoria Roland - Dirección: Juan Coulasso - Actúan: Victoria Roland y Flor Sánchez Elía.-"Así, así, acá, acá" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 22.30hsDramaturgia y dirección: Valentino Grizutti - Actúan: Juan Cottet, Miranda Di Lorenzo, Patricio Penna, Violeta Postolski- "Yo soy Don Quijote de La Mancha" - Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta (Diagonal Norte 943) - 20hsDramaturgia: José Ramón Fernández -Dirección: Jorge Eines - Actúan: Claudio Garófalo y Florencia Lorenzo.- "Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.Dramaturgia y dirección María y Paula Marull - Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.- "La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus" - El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) 22.30hsDramaturgia: Diego Carreño y Gabriel Wolf - Dirección: Gabriel Wolf, Actúa: Diego Carreño.- "Shamrock" - Teatro Becket (Guardia Vieja 3556), 21hs.Autoría: Brenda Howlin - Dirección: Nano Zyssholtz - Actúan: Alejandro Gigena, Carolina Setton, Justina Grande y Pablo Kusnetzoff.- "Habitación Hamlet" - Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543) - 20hs. Repite sábados y domingos 19.30hs.Actuación y Dirección: Pompeyo Audivert.- "Esa mujer" - Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027) 20.30hsDramaturgia y dirección: Diego Ferrando - Actúan: Carolina Valmayor, Ernesto Falcke, Agustín Vanella- "Aquellas mujeres" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759), 20hs.Autoría: Sebastián Irigo y Teresa Donato - Dirección: Sebastián Irigo - Actúan: Victoria Bertone, Mara Guerra, Graciela Muñiz y Carolina Pfaffenbauer.- "Mi madre, mi novia y yo" - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 22hs.Autora: Mechi Bove - Dirección: Diego Reinhold - Actúan: Vicky Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum- "La vis cómica" - Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.Autor y Dirección: Mauricio Kartum - Actúan: Luis Campos, Cutuli, Stella Galazzi y Horacio Roca.- La Perra que los Parió (rock)CampingBA (Av. Libertador 999) 21hs.-Nito Mestre presenta 50 años de Vida SinfónicoTeatro Opera (Av. Corrientes 860) 21hs.-Nathy Peluso (urbana)Movistar Arena (Humboldt 450) 21hs.-MICA: ganadores del Concurso de Música Urbana: kan Sur , Mueka, Vid Urbana, Leito Chaz, Lokura Alon), Mutu Mutuan, Tomajök, Ami Sixx, Purmamarket, Nix y Squad370Tecnópolis (General Paz y San Martín) 15hs.- Grisel Bercovich (canciones)Bar de Fondo ((Julián Alvarez 1200) 18hs.-Massacre (rock)La Trastienda (Balcarce 460) 20.30hs.-Verdades parias, Inazulina, ExtinciónEl Teatrito (Sarmiento 1752) 18hs.-MastifalTeatro Flores (Av. Rivadavia) 19hs.-La Reina. Bandas: Nuetra raza, Los CharrosTeatro Flores (Av. Rivadavia) 23hs.-Julieta Kitman presenta "Carmen sings Monk"Jazz Voyeur (Posadas 1557) 20.30hs.-Festival Toque (percusión)Distintas salas del CCK (Sarmiento 151) de 14 a 20hs. Entrada libre-Xabier Díaz TríoSala Argentina del CCK (Sarmiento 151) 19hs. Entrada libre-Adore Delano presenta Party World TourNiceto Club (Niceto Vega 5510) 20hs.-DeniseHumboldt (Humboldt 1358) 22hs.-Low Tones & Mind Collector (tecno)Humboldt (Humboldt 1358) 23.59hs.sabdo-Nestor Marconi y Juan Pablo NavarroCafé Berlín (Av. San Martín 6656) 20.30hs.-Manu SijaCafé Berlín (Av. San Martín 6656) 23hs.-Antonio Hart QuintetBebop Club (Uriarte 1658) 20 y 22.30hs.-Orquesta Escuela de Tango NuevoCAFF (Sánchez de Bustamante 772) 21hs.-Ariel Ardit y Lidia BordaTorquato Tasso (Defensa 1575) 22hs-FadeirosCafé Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.-Ornella Contreras Trío (jazz)Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20 y 22.30hs.-Aitana presenta Latam TourTeatro Gran Rex (Corrientes 857) 20.30hs.- "El relato" - El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) 22hs.Autoría y Dirección: Bernardo Cappa - Actúan: Maia Lancioni, Gustavo Sacconi, Pablo Dos Reis, Gabriela Pastor, Juan Santiago, Luna Jankowski.- "Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.- "Rota" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hsAutoría: Natalia Villamil - Dirección: Mariano Stolkiner - Actuación: Raquel Ameri-"Fútbol Mundo Estrella" - Itaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027) 18.30hsAutoría: Gabriel Gavila, Mariana Cumbi Bustinza y Tomas Cutler -Dirección: Andrés Binetti - Actúan: Gabriel Gavila, Mariana Cumbi Bustinza, Tomas Cutler, Lucía Tirone- "La vida sin ficción" - Moscú Teatro (Juan Ramírez de Velasco 535) 19.30hsAutoría y Dirección: Francisco Lumerman - Actuación: Francisco Lumerman, Esteban Masturini, Rosario Varela- "La noche se está muriendo" - Teatro El Crisol (Malabia 611), 20hs.Autoría: Martín Ortiz - Dirección Martín Ortiz y Jorgelina Herrero Pons - Actúan: Lorena Szekely y Mario Petrosini.- "Bodas de sangre" - Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.Autoría: Federico García Lorca - Dirección: Vivi Tellas - Actúan: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen, Mbagny Sow - Bailarines: Pablo Lugones, Eugenia Roces - Cantaora: Nina Loureiro- "Madres" - Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343) 21.30hs.Dirección: Josefina Pieres - Actúan: Sabrina Garciarena, Viviana Puerta, Anita Martínez y Laura Conforte,- "La mujer de antes" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759) - 17hsAutor: Roland Schimmelpfennig - Dirección: Uriel Guastavino, Mayra Carlos y Victoria Solarz - Elenco: Uriel Guastavino, Victoria Solarz, Mayra Carlos, Dante Guastavino y Violeta Brener- "Si tal vez..." - La sede (Sarmiento 1495) 22hs.Dramaturgia: Eleonora Lotersztein - Dirección: Marcelo Gamarra -Actúan: Alejandro Stordeaur y Gustavo Levy.- "Los miedos" - Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037) - 17hs.Dirección: Ale Gigena - Actúan: Javier Abril, Débora Nishimoto, Camila Peralta, María Soldi, Max Suen, Luciana Lifschitz, Lautaro Bakir, Sofia Brihet, Magdalena Cambiaso, Yasmin Eisenberg, Román Martino, Franco Quercia - Músicos: Juan Lepiscopo, Federico Pellegrini, Joaquín Vitola- "La patria al hombro" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.Elenco : Karina Antonelli, Julieta Coria, Jaru Keselman, Lalo Moro, Silvina Muzzanti, Sebastián Pajoni, Juan Subiotto - Dirección: Tatiana Santana - Autoría: Adriana Tursi- "Cuarto de luna menguante" -Método Kairós (El Salvador 4530) 20.30hs.Dramaturgia: Bárbara Abuaf y Matías Villanueva - Dirección: Néstor Caniglia - Actúan: Matías Villanueva y Bárbara Abuaf- "Terrenal" Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20.30hs.Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.-MICA: ACRU, Dj Sista V, Pacha One Beats, Alejo Vazquez, Inti Rap, Pedro Peligro, Kriz Alaniz,, Shigant-G, Taty Santa Ana, Brasita y Tatu Fanchi.Tecnópolis (General Paz y San Martín) 15hs.-AminowanaCity Bar (Av. Fondo de la Legua 2550, Martínez) 20hs.-Más Música, Más rock. Bandas: 4 mundos, Pantaleone, Santo PlacardLa Trastienda (Balcarce 460) 20hs.-Más Música, Más rock. Bandas: El Capitán, Plantajena, Santa mareaLa Trastienda (Balcarce 460) 23.30hs.-Epulsados, Banda invitada: Charlie3Teatro Flores (Av. Rivadavia) 19hs.-Fiesta Homenaje al Rock NacionalTeatro Flores (Av. Rivadavia) 23.55hs.-Festival Toque (percusión)Distintas salas del CCK (Sarmiento 151) de 14 a 20hs. Entrada libre-Festival Toque: Paralelo 33°Sala Argentina del CCK (Sarmiento 151) 19hs. Entrada libre-Festival Toque: concierto de cierre con PAN, Hugo Fattoruso y Benjamim TaubkinAuditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20hs. Entrada libre-SiamésNiceto Club (Niceto Vega 5510) 20hs.-Bastardos del UnderHumboldt (Humboldt 1358) 20hs.-Belén Pérez MuñizBebop Club (Uriarte 1658) 20hs.-Manuel Fraga TrioBebop Club (Uriarte 1658) 22.30hs.-Vida LedaCAFF (Sánchez de Bustamante 772) 21hs.-Roque Monsalve presenta Django SessionesThelonious Club (Nicaragua 5549) 20hs.-Mel MuñizThelonious Club (Nicaragua 5549) 22.30hs.-Aitana presenta Latam TourTeatro Gran Rex (Corrientes 857) 20.30hs.- "Bodas de sangre" - Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.Autoría: Federico García Lorca - Dirección: Vivi Tellas - Actúan: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen, Mbagny Sow - Bailarines: Pablo Lugones, Eugenia Roces - Cantaora: Nina Loureiro- "Rudo" - Espacio Artístico "La Sodería" (Vidal 2549) 18hs.De y por Gabriel Gavila- "Plastificame el metaverso" - Area 623 (Pasco 623) 19hsIdea: Estefanía Bianchi - Dirección y coreografía: Agustín Julián Álvarez - Intérpretes: Estefanía Bianchi, Lourdes Dakak, Silvia Mancha y Ángela Epuyao.- "Idómita, la vuelta al pago" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 17hs.Autoría: María Lucila Quarleri - Dirección: Cintia Miraglia - Intérprete: Maia Lancioni.- "Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.- "Der Kleine Führer" - Teatro Sala de Máquinas (Lavalle 1145) 18hs.Dramaturgia y Dirección: Eugenio Soto- Actúan: Pedro León Alonso, Vladimir Klink, Lucas Delgado, Jazmín Diz, Julia Pérez Ortego, Darío Pianelli, Karen Hawryliszy- "Terrenal" Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.Música Clásica-Haydée Schartz (piano)- Elías Gurevich (volín)Centro Cultural Borges (Viamonte 525) 18hs. Entrada libre.-Anna Netrebko (soprano), Yusif Eyvazov (tenor), Angel Rodríguez (`piano) en Recital al pianoTeatro Colón (Libertad 621) 20hs.-"El cazador y el buen nazi" - El Tinglado (Mario Bravo 948) 20.30hs.Dramaturgia: Mario Diament - Dirección: Daniel Marcove - Actúan: Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio- "Azul y la Navidad" - Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857) 20hs.Dramaturgia y dirección: Lorena Romanin - Actúan: Eugenia Guerty, Cecilia Tognola, Pablo Finamore, Tomás CL, Marco Gianoli, Luciana Grasso y Carolina Unrein.-C Tangana (España) presenta Sin cantar ni afinar tourMovistar Arena (Humboldt 450) 20.30hs.-Emilio DíazBebop Club (Uriarte 1658) 20.30hs.-Tosca (ópera)Teatro Colón (Libertad 621) hs.- "La débil mental" - Área 623 (Pasco 623) 20hs.Idea: Cristina Banegas - Adaptación: Cristina Banegas, Ingrid Pelicori y Claudia Cantero - Dirección: Carmen Baliero - Actúan: Ingrid Pelicori y Claudia Cantero.- "Tarascones" - Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343), 20.30hsAutor: Gonzalo Demaría - Dirección: Ciro Zorzoli - Actúan: Alejandra Flechner, Paula Barrientos, Eugenia Guerty, Susana Pampín.- "Una casa de muñecas" - CC 25 de Mayo (Triunvirato 4444) 20hs.Autoría: Henrik Ibsen - Dirección: Lorena Ballestero - Actúan: Malena Figó, Marcelo Mininno, Yanina Gruden, Martín Urbaneja, Pablo Caramelo, Karina Antonelli.-C Tangana (España) presenta Sin cantar ni afinar tourMovistar Arena (Humboldt 450) 20.30hs.-Pipi Piazzola Trio presenta Stick ShotThelonious Club (Nicaragua 5549) 20 y 22.30hs-José & Pacha RunaLa Trastienda (Balcarce 460) 22.30hs.-Beto Caletti y MIshka AdamasCafé Berlín (Av. San Martín 6656) 20.30hs.-Delfina ChebCafé Berlín (Av. San Martín 6656) 23hs.-Camila Arriva presenta Mujeres 2Bebop Club (Uriarte 1658) 22.30hs.- Orquesta Fernández FierroCAFF (Sánchez de Bustamante 772) 22hs.-Kings of CovenienceTeatro Gran Rex (Corrientes 857) 20.30hs.-"Bodas de sangre" - Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.Autoría: Federico García Lorca - Dirección: Vivi Tellas - Actúan: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen, Mbagny Sow - Bailarines: Pablo Lugones, Eugenia Roces - Cantaora: Nina Loureiro- "Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.- "Gira Trunca" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.Autoría: Sandra Franzen - Dirección: Sergio Grimblat - Elenco : Denise Cotton y Karen Koch- "Dios me odia" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.Dramaturgia y dirección: Victoria Sarchi - Actúan: Matías Broglia (Marcelo), Fausto Guerra (Rodrigo), Lourdes Invierno (Nina), Victoria Sarchi (Florencia).- "Mi madre, mi novia y yo" - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 20hs.Autora: Mechi Bove - Dirección: Diego Reinhold - Actúan: Vicky Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum- "Del otro lado" - El Tinglado (Mario Bravo 948) 21hs.Dramaturgia y Dirección: Damián Kepel - Actúan: Teresita Rellihan, Matías Hynes, Diego Leske, Tomás Raimundi, Florencia Sacchi y Augusto Álvarez.-Andres Calamaro (rock)Movistar Arena (Humboldt 450) 20.30hs.Festival de Fado en Buenos Aires Camané y Mário LaginhaAuditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 21 hs . Entrada libre.- Juan Salinas Tango (tango)Centro Cultural Borges (Viamonte 525) 19hs-Florencia Ruiz y Mono FontanaPáramo Cultural (Carlos Calvo 3974) 21hs.-El Chacar y Los Alpes FloreadosLa Trastienda (Balcarce 460) 20.30hs.-Javier El Indio Ortega presenta YuntaHumboldt (Humboldt 1358) 22hs.-LansCafé Berlín (Av. San Martín 6656) 23hs.-Enelotromundo QuartetoBebop Club (Uriarte 1658) 20hs.-Krishna Black EagleBebop Club (Uriarte 1658) 22.30hs.-Noelia Moncada (tangos)Café Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.-URMG Cuarteto (jazz)Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20 y 22.30hs-Tosca (ópera)Teatro Colón (Libertad 621) hs.- "Bodas de sangre" - Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.Autoría: Federico García Lorca - Dirección: Vivi Tellas - Actúan: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen, Mbagny Sow - Bailarines: Pablo Lugones, Eugenia Roces - Cantaora: Nina Loureiro- "Cris MIró, orgasmo apocalíptico" - Multiescena ( Av. Corrientes 1764) 20.30hs.Idea y Dirección: Jorgelina Eva Belardo - Actúan: Jorgelina Belardo, Joel Castañeda, Agostina Pujol, Cris Juno, Agustín Bermúdez y Lefer Ibarra- "Mi madre, mi novia y yo" - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 20hs.Autora: Mechi Bove - Dirección: Diego Reinhold - Actúan: Vicky Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum-"Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.- "Yo no quería morir antes que vos" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.Dramaturgia: Magalí Meliá Elenco - Dirección Lorena Romanin - Actúan: Sebastián Blanco Leis, Débora Longobardi, Magalí Meliá- "Las irresponsables" -Teatro Astros (Corrientes 746) 20.30hs. Repite: sábados 20.30 y 22hs - Domingos 20hsAutoría y dirección: Javier Daulte - Actúan: Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum- "La Asamblea de los espíritus" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20.30hsDramaturgia y dirección: Fernando Ferrer - Actúan: Analía Judith Ayala, Macarena Cuello, Juan Uriel Dujo, Guadalupe Durante, Camila Ferro, Arturo Andrés Galacho, Lucia González, Mara Guerra, Gerónimo Gutiérrez, Martín Juareguilorda, Alexia Martinovich- "El Amateur, segunda vuelta" - Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565) 20hs.Autoría: Mauricio Dayub - Dirección: Luis Romero - Actúan: Mauricio Dayub y Gustavo Luppi.-"Érase" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) - 21hs.Autoría: Mónica Cabrera, Marcos Krivocapich, Gustavo Tarrío - Dirección: Gustavo Tarrío - Actúan: Mónica Cabrera, ONTI, Marcos Krivocapich, Denisse Van Der Ploeg, Milva Leonardi, Nico Levin, Carolina Saade, Donna Tefa Sanguinetti.