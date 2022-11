Comenzó el festival de podcasts en Rosario

Foto: Sebastián Granata

La industria del podcasting celebró el inicio de "Estéreo", el primer festival argentino del podcast, que reunirá hasta el sábado en Rosario a comunicadores, realizadores y productores del país con su público, y que en su apertura deslumbró con una novedosa forma de "escucha inmersiva" de cuatro producciones reconvertidas en shows en vivo con pantalla de cine, músicos, actores y hots para sumergir a los presentes en historias documentales y de ficción mediante "vívidas imágenes sonoras"."En esta apertura del festival trajimos a los escuchas de podcasts al cine como algo nuevo que no se está haciendo y que buscamos que sea algo habitual porque une a los productores con su público", señaló uno de los organizadores, Federico Rusconi."La idea es tener una escucha distinta, que logre meternos en la historia con un sonido de calidad y una propuesta que roza lo actoral y lo performático", señaló.A su vez, al referirse a la agenda del festival indicó: "Vamos a tener tres días a full con formaciones, show en vivo y conversatorios gratuitos con actores de la industria que son muy importantes, para que la producción de podcasts llegue al público general y se comprenda todo lo que hay detrás".El festival abrió sus puertas a las 18 en la sala del cine publico El Cairo en donde se realizaron todos los shows del día y que comenzaron con la premier exclusiva del primer episodio de la temporada dos del podcast de no ficción "La Segunda Muerte del Dios Punk", reciente ganador del Premio Gabo 2022, que en clave de true crime indaga en los orígenes de un músico callejero que fue "cancelado" en redes sociales por una acusación de la que era inocente, y luego se suicidó por la violencia física y simbólica que recibió.El auditorio fue conmovido por la historia locutada en vivo por su creador, el periodista rosarino Nicolás Maggi y que contó con el apoyo sonoro de la música original creada por Santiago Sietecase y los propios temas del protagonista de la historia, el Dios Punk.Luego, se estrenó la ficción "Como cruzar la calle", de la productora local Bengala Podcast, cuyo show se acercó al teatro con tres actores en escena que interpretaron a los personajes de cada capítulo en los que se indaga con una narrativa experimental y atendiendo a los más mínimos detalles, escenas cotidianas y simples de la vida diaria que esconden profundas reflexiones sobre la condición humana sin olvidarse del humor.Más tarde llegó el turno del exitoso podcast "Las Aventuras de Timmy" que en capítulos de entre 2 y 8 minutos autoconclusivos cuenta desopilantes historias protagonizadas por Timothy Rodriguez, un adolescente que, al estilo de animaciones como Rick and Morty (2013) o el El Laboratorio de Dexter (1996), se ve envuelto en las aventuras más extrañas cada vez que interactúa con las nuevas tecnologías.En esta ocasión, sus creadores produjeron una animación para ponerle imágenes a un capítulo exclusivamente creado para el festival que cuenta con mucho humor paródico y plagado de referencias a la cultura popular y la animación argentina, como Timmy intenta vender la tercera temporada de su propio podcast.El final fue reservado para el podcast local "¿Dónde está Paula?", la presentación más potente a nivel escénico - contó con dos actores, tres músicos y una host - , y por las características de los hechos que narra, ya que se centra en la historia de Paula Perassi, una mujer embarazada de 33 años, que desapareció el 18 de septiembre de 2011, luego de salir de su casa de la ciudad santafesina de San Lorenzo, tras recibir un llamado telefónico y cuyo cuerpo jamás apareció.Las realizadoras Flavia Campeis y Hagar Blau Makaroff rescatan en tono documental, las voces de las y los protagonistas para narrar un caso que expuso el entramado de poder y corrupción en el Cordón Industrial del sur de Santa Fe y que sigue afligiendo a los pobladores locales.Durante los siguientes dos días que restan de festival, los asistentes podrán conocer e intercambiar con referentes de las principales productoras de podcasting del país como Posta, Anfibia Podcast, Parque Podcast, WeToker, Termo Podcast, Adonde Media, Tristana, Futurock, Congo Podcast e Interés General, entre otras.También habrá conversatorios con reconocidas figuras de la industria del podcasting, talleres con productores, host, ilustradores, montajistas y demás roles de realizadores nacionales y más shows inmersivos de manera gratuita.