La soberanía también se canta en las canciones de Gustavo Romero, el músico del aula

Acompañado por su guitarra le canta a las fechas patrias y a las actividades cotidianas de la escuela.

A pedido de las escuelas rurales compuso un tema sobre los maestros rurales.

Romero se presenta también en ferias del libro y teatros.

El Mundial, una ocasión de ser patriotas “El amor que siente una persona por su país está emparentado con el amor que siente uno por su familia, por la idea misma de pertenecer y si a la familia le gusta el fútbol, uno se siente sin querer ligado por el afecto a un partido de fútbol”, explica Romero sobre los sentimientos que genera el Campeonato de fútbol en los más chicos.



Luego avisa: “El problema es cuando se fanatiza y la idea de patria se pierde, y los patriotas del Mundial cuando vuelven a su rutina se desentienden de la realidad del país”.





La gesta del combate de la Vuelta de Obligado que se recuerda cada 20 de Noviembre en el Día de la Soberanía está condensada en, dice la letra del tema que Romero estrenó en su canal de Youtube en la víspera del día que recuerda la batalla de las fuerzas patriotas para detener el avance de la flota anglofrancesa. Unos versos que inmediatamente se replican en las aulas y en los escenarios de las escuelas que “adoptan” las canciones de este maestro de Educación Primaria y músico independiente que hace unos años decidió dedicarse exclusivamente a hacer canciones y libros de uso escolar.“Estoy abocado a la presentación de mi material, los libros “Músico del aula” y “La guitarra despierta”; y los discos “Episodios Celestes y Blancos”, “Tiza lunar” y “Los días para mirar”, con los cuales recorro escuelas, jardines, magisterios y Ferias del Libro de todo el país”, cuenta el hombre que muestra lo que sabe hacer tanto en el canal de Youtube como en la comunidad de Facebook en la que documenta sus recorridas. Cuenta el maestro-músico que descubrió su vocación en la escuela en la que daba clases, preparando un acto por el Día de la Bandera: “Mis alumnos no se enganchaban con la canción tradicional, entonces decidí componer otra, "Lo que llevan mis manos". Se armó el instrumental y fue un éxito en mi escuela. Pero después la vida llevó la canción a diferentes lugares”,Aquella primera canción comenzó a sonar en 2001, en plena crisis: “Se había perdido la idea de pertenecer y los actos escolares no tenían ningún sentido. Este nuevo cancionero sirvió para potenciar las canciones tradicionales y revalorizar la labor docente. Por ese motivo fue declarado de Interés Educativo a Nivel Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Partido de Tres de Febrero, donde vivo”.Aunque comenzó escribiendo temas dedicados a las efemérides, a lo largo de dos décadasApunta un ejemplo: “Cuando compuse la zamba "Madre de todas las casas" para el 9 de Julio, investigué sobre las diferentes regiones de nuestro país y los diferentes autores y compositores del género porque la idea no era que e cantase sino también que se bailase”.Luego agrega su convicción de que tanto las clases como los actos pueden perder solemnidad si se apoyan nuevos autores, se utilizan palabras más rítmicas. “En mi proyecto el concepto es el amor y no, una batalla. Apuesto a la cultura solidaria para que se replique el amor por la diversidad de vivir en este país”.La canción de la soberanía es la más reciente de más de 100 canciones que el músico lleva registradas y presenta en su recorrida por las escuelas. “Muchos temas surgieron de esas visitas, como por ejemplo la canción para el maestro rural, "El paisaje del viento" que me pidieron las escuelas rurales que asistieron a la presentación del cancionero en en Teatro Municipal de Olavarría”, recuerda y apunta que con el cancionero realizó trabajos para las editoriales Santillana y Tinta Fresca y su disco “Tiza lunar” fue editado por medio del Instituto Nacional de Música, postulado al Premio Gardel y presentado en Feria Internacional del libro de Buenos Aires, en la Feria del Libro de Mar del Plata, la de La Rioja y Jujuy pero también en la Biblioteca Nacional y el Museo del libro y el teatro Florencio Constantino de la ciudad de Bragado. Pero la gira sigue porque él está siempre dispuesto a llegar con su guitarra a las aulas y los patios para que los chicos y las chicas se sientan más soberanos o simplemente encuentren palabras para despedirse de su jardín de infantes.